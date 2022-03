L’ex-épouse d’Elon Musk sort avec le petit gars dans Love Actually

Dernièrement, on a beaucoup parlé de la chanteuse Grimes. On a récemment appris qu’à la suite de sa séparation avec Elon Musk, la femme de 33 ans avait eu un deuxième enfant avec le milliardaire et qu’elle était maintenant en couple avec la lanceuse d’alerte Chelsea Manning.

Mais Grimes n’est pas la seule ex d’Elon Musk.

De 2010 à 2012, et ensuite de 2013 à 2016, Musk a été marié à l’actrice britannique Talulah Riley.

La femme de 36 ans a notamment joué dans les films Pride and Predjudice et Inception.

Dimanche, Riley a fait sa première sortie publique en compagnie de son nouveau copain Thomas Brodie-Sangster.

Si son nom ne vous dit rien, son visage vous sera certainement familier.

En 2003, alors qu’il avait 13 ans, Brodie-Sangster a interprété le rôle de Sam dans le classique des fêtes Love Actually. Plus récemment, il a joué dans la très populaire série The Queen’s Gambit.

Les deux comédiens se sont rencontrés sur le plateau d’une série à propos des Sex Pistols dans laquelle ils joueront. La série réalisée par Danny Boyle devrait prendre l’affiche l’an prochain.

