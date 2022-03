Arnold Schwarzenegger dit «la vérité» aux soldats et au peuple russes

Schwarzenegger s’est adressé aux Russes pour leur dire qu’ils se faisaient raconter des mensonges par Poutine et son gouvernement.

L’acteur et politicien Arnold Schwarzenegger a publié, sur ses réseaux sociaux, un long message vidéo à l’intention des soldats russes, de la population russe en général et des quelques courageux citoyens de ce pays qui ont osé manifester contre la guerre en Ukraine.

Dans sa vidéo, l’acteur de Terminator explique que dès l’âge de 14 ans, il a développé une affection particulière envers la Russie en raison de son idole, l’haltérophile Yuri Petrovich Vlasov.



«C’est pourquoi, dit-il, j’espère que vous me laisserez vous dire la vérité sur la guerre en Ukraine et sur ce qui se passe là-bas.»

«Je sais que votre gouvernement vous a dit qu’il s’agit d’une guerre pour dénazifier l’Ukraine. Dénazifier l’Ukraine? Ce n’est pas vrai. L’Ukraine est un pays avec un président juif. Un président juif, si je peux ajouter, dont les trois frères de son père ont été tués par les Nazis. Vous voyez, l’Ukraine n’a pas commencé cette guerre. Ni les nationalistes, ni les Nazis. Ce sont ceux qui sont au pouvoir au Kremlin qui l'ont commencée», explique l'ancien champion culturiste d’origine autrichienne.



Il explique ensuite de long en large de quelle façon le Kremlin s’y prend pour faire croire aux Russes que la guerre en Ukraine est justifiée.

Il termine son discours en s’adressant d’abord directement aux soldats russes.

«Ce n’est pas la guerre pour défendre la Russie dans laquelle vos grands-pères ou vos arrières-grands-pères ont combattu. C’est une guerre illégale. Vos vies, vos membres, vos futurs sont sacrifiés pour une guerre insensée condamnée par le monde entier», dit-il.



Rappelant ensuite que plus de 11 millions de Russes ont des relations familiales en Ukraine, il fait appel à la compassion des soldats.

«Chaque balle que vous tirez, vous la tirez sur un frère ou une soeur. Chaque bombe ou projectile ne tombe pas sur un ennemi, mais sur une école ou un hôpital ou une maison», souligne Schwarzenegger.



À la toute fin de son adresse, il félicite les citoyens russes qui ont osé défier Poutine en protestant contre la guerre.

«Vous êtes mes nouveaux héros. Vous avez la force de Yuri Petrovich Vlasov. Vous avez le vrai coeur de la Russie», conclut-il.



En quelques heures, le message d’Arnold Schwarzenegger a déjà été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux.

