L’humoriste Charles Pellerin se sert de sa langue partout où il va

L’humoriste Charles Pellerin aime sa langue (française), et ça paraît. «Mes grands-parents me répètent souvent qu’une langue ne sert pas seulement à se faire comprendre. C’est une manière d’exister», confie-t-il dans cette vidéo.

Pour lui, ce n’est pas du tout capricieux de demander de se faire servir en français quand on est dans un commerce au Québec – que ce soit au garage quand on t’annonce que ton wiper est pété, au café italien quand on prépare ton macchiato à la courge ou encore au studio de tatouage où tu te fais immortaliser le mot «espoir» en mandarin (ou du moins, c’est ce que tu penses!)

En gros, ce qu’il nous dit, c’est de nous servir de notre langue. «Une langue, c’est une identité profonde. C’est important de la préserver et de mettre des bûches dans le feu», affirme-t-il.

Option consommateurs te rappelle que tu peux toujours demander de te faire servir ou d’obtenir de l’information en français quand tu fais affaire avec un commerçant au Québec. Commercer en français, ce n’est pas en option. C’est ton droit!