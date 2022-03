Des Ukrainiens trouvent un missile russe non explosé dans leur cuisine

Des citoyens ukrainiens ont partagé, sur les réseaux sociaux, les images impressionnantes d’un missile russe planté dans les armoires de leur cuisine.



C’est sur TikTok que l’utilisateur @pd05763 a téléversé les images hallucinantes d’un missile planté dans la cuisine d’un appartement familial.

• À lire aussi: Des enfants ukrainiens volent la vedette pendant une entrevue bouleversante à CNN



Dans la courte scène d’une durée de 16 secondes, on peut voir la personne qui tient la caméra pousser la porte d’un logement et montrer l’imposante roquette plantée dans un comptoir, tout juste à côté d’un robinet.



L’internaute se déplace ensuite un peu plus loin, et nous présente la scène d’un autre angle, ce qui nous permet de voir, au plafond, l’ouverture créée par le passage du missile, qui n’a heureusement pas explosé.





@pd05763 se disant à Derhatchi, à quelques kilomètres au nord de Kharkiv, dans sa description sur TikTok, on peut en déduire que ses images ont été captées dans cette région du nord-est de l’Ukraine qui, depuis 26 jours, vit au rythme de l’invasion russe.

• À lire aussi: Arnold Schwarzenegger dit «la vérité» aux soldats et au peuple russes



Dans une vidéo de suivi, le même utilisateur montre une équipe de déminage qui s’affaire à retirer sécuritairement le missile de sa dangereuse position.





Selon l’organisme Human Rights Watch, les secteurs résidentiels de la ville de Kharkiv sont couramment pilonnés par l’artillerie et les bombardements aériens russes, qui auraient fait plus de 450 victimes civiles depuis bientôt un mois.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s