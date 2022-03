Nu, drogué et possession d’armes, il se masturbe dans sa voiture après un accident

Un homme dans un état second a créé une commotion aux abords d’une autoroute française.



Selon ce que rapporte France 3 Bourgogne Franche-Comté, un homme a été arrêté à la suite d’un accident dans lequel il a été impliqué en tant que conducteur.

Ce sont toutefois les circonstances dans lesquelles l’arrestation a été effectuée qui rendent cette histoire inusitée.



Vers 21h30, lundi le 14 mars dernier, les pompiers de l’Yonne sont appelés à intervenir sur la scène d’un accident s’étant produit sur l’Autoroute 6, à Joux-la-Ville (235 km au sud-est de Paris).



Sur place, ils découvrent une voiture qui s’est retrouvée dans un champ dans des circonstances indéterminées, avec à bord, le conducteur qui est conscient... mais nu et occupé à se masturber.

Les premiers secours ne parviennent pas à convaincre l’homme à sortir de son automobile, et doivent faire appel aux gendarmes.

Une fois les policiers arrivés sur les lieux, ces derniers procèdent à l'arrestation du chauffard, qui était apparemment «sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis, dans un état second», selon le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily.



En plus de constater que l’homme conduisait avec les facultés affaiblies, les policiers ont de plus constaté que le coffre de la voiture était bien rempli.



Ce dernier contenait près de 35 000 euros (48 000 dollars canadiens) en argent liquide, une matraque, deux armes blanches et un pistolet d’alarme.

Âgé de 44 ans, l’automobiliste aurait prétexté vouloir aller rendre visite à sa femme et à ses enfants en Île-de-France, lui qui est originaire de la région de Lyon.

Il devra faire face à des accusations d’exhibition sexuelle, de conduite sous l’emprise de stupéfiants et de port d'armes. Son procès aura lieu en juin.



Une enquête sera mise sur pied pour déterminer la provenance de la somme en argent liquide.

