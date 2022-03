Shawn Mendes semble regretter de ne plus être en couple avec Camila Cabello

Shawn Mendes s'est livré sur sa nouvelle «réalité» après sa rupture avec Camila Cabello.

L'interprète de Treat You Better a posté un message sur Instagram vendredi dernier pour expliquer le message derrière les paroles d'un de ses prochains morceaux, qui serait consacré à son ex-compagne.

En jouant quelques touches de piano, l'artiste a déclaré: «Beaucoup des (choses) qui résonnent aussi dans les paroles pour moi. Je me dis "Oh putain". Vous ne réalisez pas, quand vous rompez avec quelqu'un - et vous pensez que c'est la bonne chose à faire - vous ne réalisez pas toutes les conneries qui viennent après.»

Shawn Mendes et Camila Cabello, 25 ans, ont annoncé leur séparation via une déclaration publiée sur les réseaux sociaux en novembre dernier.

Cependant, dans la chanson, le hitmaker canadien a indiqué qu'il se sentait un peu perdu sans la chanteuse.

«Qui est-ce que j'appelle quand j'ai une crise de panique? Qui est-ce que j'appelle quand je suis au bord du gouffre? Et je pense que c'est la réalité qui m'a frappé. "Oh, je suis seul maintenant". Maintenant, j'ai l'impression d'être enfin seul, et je déteste ça, vous savez? C'est ma réalité», a-t-il confié.

