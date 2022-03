Ukraine: Un spectacle d'humour sous les bombardements

Un humoriste ukrainien a fait du mieux qu’il pouvait pour changer les idées de citoyens de la ville de Soumy en Ukraine, alors qu’il a offert un spectacle dans un abri antibombe, samedi dernier.

L’humoriste Felix Redka a partagé des extraits de ce spectacle sur les réseaux sociaux. Si l’idée de tenir une soirée d’humour en pleine guerre semble invraisemblable, il s’agit pour l’humoriste d’un événement d’une grande importance à ses yeux.

«Il y une occasion spéciale. Un [spectacle] dans un abri [antibombe] est le plus important et le plus nécessaire de ma carrière», a-t-il mentionné sur son compte Instagram.

Ces images où l’on voit des citoyens assis, s’esclaffant à plusieurs reprises aux blagues de l’humoriste, semblent irréelles, tant elles ne correspondent pas à celles d’un peuple lourdement affecté par la guerre qui sévit dans leur pays.

Dans son spectacle, l’humoriste exploite notamment le thème des soldats russes, se moquant d’eux dans plusieurs de ses blagues. Comme bien des humoristes, il a également fait dans l’humour noir, imaginant des scénarios sur sa mort.

Deux autres personnalités de l’humour se sont jointes à M. Redka pour la prestation. Il s’agit de Ilya Gluschenko et Kostya Yatsenko.

Une résilience à toute épreuve

Le peuple ukrainien a manifesté sa résilience de façon originale à plusieurs reprises, depuis le début de la guerre. Récemment, des soldats de l’orchestre militaire ukrainien ont joué les airs de Don’t worry, be happy dans la ville d’Odessa, alors que les Russes se dirigeaient vers la ville portuaire.

L’humoriste a indiqué que ce spectacle – qui a été filmé – serait adapté pour être rediffusé sur sa chaîne YouTube. Il a d’ailleurs qualifié ce moment de «miracle».

«Un miracle, parce qu’une centaine de personnes qui rient en pleine guerre, c’est un miracle», a-t-il écrit sous la publication.

Depuis le début de la guerre, la ville de Soumy a été lourdement touchée par les attaques des Russes. Un secteur résidentiel a notamment été bombardé et plus d’une vingtaine de civils ont péri.

