Un cycliste retarde le convoi des camionneurs à Washington

Comme vous le savez probablement, le Convoi de la liberté organisé par des camionneurs canadiens a fait beaucoup de vagues. Au point où des camionneurs de nombreux pays les ont imités pour dénoncer les mesures sanitaires chez eux.

• À lire aussi: Nouvelle-Zélande: le gouvernement fait jouer Baby Shark en boucle pour disperser les manifestants

Un des endroits où le mouvement a le plus de traction est évidemment les États-Unis, le «land of the free», comme on dit. Cependant, samedi, un unique cycliste a été suffisant pour ralentir, au complet, le convoi qui occupe Washington D.C. depuis quelque jours.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’homme non-identifié rouler tranquillement le long d’une rue de la capitale américaine alors qu’une longue ligne de camions le suit.

Quelqu’un qui filmait et diffusait en direct le convoi sur le web s’est rendu à côté du gars à vélo pour lui demander ce qu’il faisait.

En parfait troll, l’homme a répondu: «Quoi? Je ne vous entends pas. Il y a trop de bruit.»

Depuis que les 18 roues sont débarqués en ville, les citoyens du District of Columbia se sont plaints des bouchons de circulation et du bruit constant. Le cycliste semblait fier de leur rendre la monnaie de leur pièce.

