Une femme se retrouve avec une «main requin» après une série de malchances médicales

Une Britannique de 34 ans a été stupéfaite de constater la nouvelle apparence de sa main après que celle-ci fut cousue dans son abdomen pour la protéger d’une infection.



Sadie Kemp fait fureur sur TikTok, ces jours-ci, grâce à une vidéo montrant sa main qui a désormais l’allure d’une «tête de requin en bande dessinée», comme l’affirment plusieurs tabloïds anglais.

Plus de 75 millions de personnes ont déjà vu la vidéo où elle bouge son pouce en fredonnant le thème du film Jaws, avant de se tremper la main dans un bol d’eau savonneuse.



«Je ne me doutais pas que ma main aurait l’air d’une tête de requin avant qu’on ne me la retire de l’abdomen», a déclaré Kemp au Mirror.

Si la main de la femme a maintenant cette apparence, c’est en raison d’une série de malchances qui prennent leur origine le jour de Noël, lorsqu’elle a été admise à l’hôpital en raison d’une douleur aigue aux reins.



Après que les médecins lui eurent diagnostiqué une pierre à un rein, elle a été transférée à l’urgence dans le but de l’opérer pour retirer la pierre.

C’est toutefois pendant la chirurgie que les choses ont mal tourné pour la mère de deux enfants, alors qu’elle a souffert d’un sepsis, qui est un dysfonctionnement d’un organe à la suite d’une infection.



Cette condition, qui peut être fatale, a fait en sorte que les médecins ont décidé de plonger Kend dans un coma artificiel pendant 11 jours et qu’ils n’ont eu d’autre choix que de lui amputer tous les doigts de la main gauche.

À la suite de quoi, le personnel traitant a pris la décision, pour préserver ce qu’il restait de sa main, de coudre celle-ci dans une poche à l’intérieur de son abdomen, ce qui permettait de maintenir la circulation sanguine.

«Quand je l’ai vue la première fois, et que j’ai bougé ce qu’il me reste de pouce, j’étais comme “Wow. On dirait un requin”», a déclaré la femme à propos de sa main, ajoutant qu’elle ressemblait aussi aux pinces d’un homard ou à un gant de boxe.



Dans une autre vidéo TikTok, Kemp peut être vue en train de faire le célèbre Baby Shark avec ce qu’il reste de sa main.



Elle n’est cependant pas au bout de ses peines puisque son état de santé l’oblige à se faire amputer l’autre main...et les deux jambes sous les genoux.

Et puisqu’un malheur ne vient jamais seul, Kemp, qui a récemment perdu son emploi, a maintenant peur de perdre sa maison après un divorce particulièrement houleux sur le plan financier.



Une page GoFundMe a été mise sur pied pour l’aider. Plus de 50 000 dollars avaient été amassés au moment de taper ces lignes.

