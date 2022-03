John Travolta obtient son brevet de pilotage de Boeing 737

John Travolta peut désormais piloter un Boeing 737.

L'acteur de Grease a annoncé la nouvelle sur Instagram ce dimanche.

«Pour ajouter à mes licences de pilotage de 747 et de 707, je viens de recevoir mon brevet de pilotage de 737. Ça s'est très bien passé, je voulais partager ça avec vous», a-t-il révélé dans une vidéo.

John Travolta a appris à piloter lorsqu'il avait 15 ans, et a obtenu son premier brevet de pilotage en 1978.

Il possède un Boeing 707, un Bombardier Challenger 601, un Boeing 727, et trois jets Gulstream.

Il est d'ailleurs l'ambassadeur du constructeur d'avions australien Qantas depuis 2002, et célèbre souvent la journée mondiale de l'aviation en postant des selfies de lui dans les airs.

John Travolta, qui avait prénommé son défunt fils aîné Jett, avait révélé en 2008 à CBS que «l'aviation m'a toujours sorti de tout ce qui me rend triste. Je peux regarder une brochure avec des horaires de vols, et ça me fera rire».

