Jacques Gourde s'enflamme encore à la Chambre des communes

L’incomparable député conservateur Jacques Gourde s’est, une fois de plus, emporté lors de l’une de ses interventions à la Chambre des communes.



L’élu au style inimitable s’est soulevé, cette fois-ci, contre la nouvelle alliance entre le Parti libéal du Canada et le Nouveau Parti démocratique.

• À lire aussi: Jacques Gourde cause un fou rire à la Chambre des communes avec une allocution enflammée



Les formations respectivement menées par Justin Trudeau et Jagmeet Singh ont en effet dévoilé, mardi, une «entente de soutien et de confiance» selon laquelle le NPD s’engage à appuyer les quatre prochains budgets, en échange notamment d’un programme de soins dentaires et de l’assurance médicaments universelle.



Le représentant de la circonscription de Lévis—Lotbinière, lui, ne voit pas cette association d’un bon oeil.

Pour Jacques Gourde, cette alliance est plutôt «un complot et de la cachotterie». Il s’agit bien sûr, selon lui, d’«un nouveau SCAAAAANNDAAAAAAAAAALLLEEE!».

• À lire aussi: Une populaire émission de la CBC publie un tweet très vulgaire

Puisqu’une image vaut mille mots:

L’intervention dramatique de Gourde a amusé la galerie et s’est soldée par une ovation de la part de ses collègues députés conservateurs.

Sondage Pensez-vous que Jacques Gourde a raison? Non, cette alliance est bénéfique pour le Canada Oui, c’est un SCAAANDAAAALE! Partagez votre résultat sur Facebook



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s