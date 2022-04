8 raisons pour lesquelles être un animateur de camp de jour est la meilleure job étudiante

Flippeur de burgers, promeneur de chiens, employé junior de l’usine de papier du coin... des jobs étudiantes, y’en a des tonnes, mais on s’entend qu’elles sont parfois vraiment plates. Genre vraiment.

Si tu cherches un emploi d’été qui te permet de passer du temps dehors et d’éviter les odeurs de friture, en plus de te garantir d’avoir assez d’argent pour profiter de la saison chaude, voici ton plan estival!

Le camp de jour YOPI est présentement à la recherche d'animateurs et d'animatrices pour l’été. Avec plus de 20 camps répartis dans 4 régions du Québec, mettons que ce ne sont pas les jobs qui manquent.

Voici pourquoi tu devrais être animateur de camp de jour le temps d’un été:

1. Parce que c’est l'fun

Avoir du fun, c'est l'fun et être payé pour en avoir, c'est encore mieux! Si tu es du genre «après une journée d’école, une partie de basket et un souper de famille, tu as encore plein d’énergie pour assister à un festival de musique», tu as probablement besoin d’être stimulé au maximum pour sentir que ta semaine est complète.

En tant qu'animateur, c’est pas mal ça qui t’attend: faire des jeux, animer des activités, chanter des chansons... Tout ça sous le soleil du mois de juillet! La programmation est déjà faite pour toi, il ne reste plus qu’à t'amuser.

2. Pour côtoyer des enfants

Animer des enfants et devenir leur idole, ça reste généralement plus divertissant qu'une formation de 3 heures en Zoom sur la cybersécurité avec des collègues qui ont oublié de mettre leur micro à mute.

3. Pour travailler t’amuser avec tes amis

Le camp de jour, c’est un travail d’équipe! La gang d'animateurs, c'est celle qui change le quotidien des enfants et qui crée pour eux des souvenirs inoubliables, genre le fait que ton nom de camp est «Ornithorynque» et qu’aucun enfant ou animateur ne peut l’épeler correctement.

C’est sûr que même si tu ne connais personne en débarquant dans ce genre d’emploi, à la fin de l’été, tout le monde devient ton BFF. Cinq jours par semaine avec les mêmes personnes, ça tisse des liens forts!

4. Pour être payé pour jouer dehors

Comme on a environ 8 semaines d'été au Québec, ce serait dommage de les passer au complet à l’intérieur dans un cubicule.

5. Pour devenir qui tu veux (même si c’est un chevalier)

YOPI, ce n’est pas un camp de jour comme les autres. Chaque semaine, les enfants s’inscrivent et choisissent l’une des 50 Options YOPI qu’ils préfèrent: robotique, école des sorciers, scrapbooking, cinéma, basketball, danse... Tu vois le genre? En tant qu'animateur, tu peux choisir les options qui te ressemblent le plus pour être sûr de ne pas t'ennuyer.

6. Parce que tu as l'environnement à cœur

Les camps YOPI se sont dotés d'une politique verte, alors tous les animateurs sont équipés de tablettes électroniques, évitant ainsi des tonnes de paperasse.

7. Pour avoir un horaire flexible

Les soirs et les fins de semaine, ça n’existe pas au camp de jour. Ça ne s’appelle pas le camp de jour pour rien! Contrairement à tes amis qui doivent travailler le samedi, toi le week-end, tu es libre d’aller faire du camping comme ça te tente!

Ajoute à ça le salaire intéressant, qui permet de profiter de l’été comme il se doit, et, qui sait, ça te permettra peut-être d'économiser pour partir en roadtrip cet automne. Les formations d’animation sont payées, et tu peux accumuler beaucoup d'argent en quelques semaines de travail seulement!

8. Pour la liberté

Chez YOPI, on te permet de travailler le nombre de semaines que tu veux. Tu veux travailler seulement 3 semaines pendant l'été parce que tu as un stage ou tu as planifié un voyage? C'est possible!

Pour ta job d'été: choisis le plaisir, choisis YOPI! Prépare ton été dès maintenant en planifiant une entrevue au yopi.ca/emplois!