Lebron James est consacré le pire acteur de l'année

Lebron James est probablement l’un des joueurs de basketball les plus prolifiques de l’histoire. Certains pourraient même le classer parmi les meilleurs athlètes de tous les temps. Par contre, ses talents sur le terrain ne se reflètent pas nécessairement dans ses qualités d’acteur et il a même reçu un prix pour le prouver.

Les prix Razzies, qui parodient les Oscars en remettant des prix aux pires films de l’année, ont honoré la performance de Lebron James dans le deuxième volet de Space Jam: Nouvelle ère.

Si les amateurs avaient très hâte au retour du film de 1996 qui avait marqué leur enfance, ils ont plutôt été déçus.

Déjà confronté aux mauvaises critiques à son égard, voilà donc que Lebron James remporte le prix du pire acteur de l’année.

Ce n’est pas le seul «honneur» que Space Jam a reçu, il a de plus obtenu le prix du pire remake/suite et celui du pire couple à l’écran soit ceux de Lebron James et n’importe quel personnage de Warner dans le film. Ouf.

On souhaite à James que ses performances à l’écran n'influencent pas le restant de sa carrière de joueur de basket. On espère aussi pour lui de ne plus jamais le revoir dans un film.

