Les images touchantes de Taylor Hawkins à son dernier spectacle avant sa mort

Vendredi, les fans des Foo Fighters ont été dévastés par l’annonce du décès du batteur Taylor Hawkins à l’âge de 50 ans.

Sa mort prématurée a provoqué une onde de choc dans le milieu artistique. Plusieurs personnalités d’ici et ailleurs lui ont rendu hommage au cours des derniers jours.

À son dernier spectacle, six jours avant son décès, le musicien a rendu hommage à Queen, son groupe préféré, en chantant la pièce Somebody to Love devant la foule en Argentine.

Il a aussi profité de l'occasion pour déclarer son amour aux autres membres du groupe, dont le chanteur Dave Grohl.

«Je suis en f***ing amour avec Dave Grohl», a-t-il crié devant les fans.

Taylor laisse dans le deuil sa femme et ses enfants ainsi que de nombreux amis et admirateurs.

