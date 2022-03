Après avoir giflé Chris Rock, Will Smith a fait le party en dansant sur ses propres chansons

Will Smith, victorieux de l’Oscar du meilleur acteur et gifleux de Chris Rock, a célébré sa soirée mouvementée au son de Gettin Jiggy Wit It et de Miami.



L’acteur, chanteur et auteur de son autobiographie Will Smith a fait quelque chose de spécial dimanche soir: il a profité du fait que la planète entière avait les yeux rivés sur la cérémonie des Oscar pour sacrer une bonne baffe au visage de l’humoriste Chris Rock, qui venait de faire une blague au sujet de la perte de cheveux de son épouse, Jada Pinkett Smith.

Mais tout ça, on suppose que vous le saviez déjà.



Par contre, ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que le principal intéressé, après être passé par toute la gamme des émotions, s’est déhanché pendant une partie de la nuit au son de sa propre musique.

Comme l’a souligné le HuffPost, le party d’après-cérémonie des Oscar de Vanity Fair s’est «énergisé» après que Smith et son entourage aient pris d’assaut la piste de danse pendant Gettin Jiggy Wit It.

Will Smith is at the #VanityFairOscarParty dancing with his Oscar to ‘Gettin Jiggy With It.’ pic.twitter.com/PvKrRICQEN — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022



Les enfants de Will Smith, Willow, Trey et Jaden, ainsi que son épouse Jada accompagnaient leur paternel à la fête.



Après Gettin Jiggy Wit It, la moitié des Men In Black a aussi remué son popotin au son de Summertime et de Miami.

Will Smith singing along to ‘Summertime’ at the #VanityFairOscarParty. pic.twitter.com/gV0dn02Mt7 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022

Will Smith continued to dance with his Oscar at the #VanityFairOscarParty as the DJ played ‘Miami.’ pic.twitter.com/u94SbyESaO — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022



