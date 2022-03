Une mannequin souffrant de la même maladie que Jada Pinkett Smith a savouré le moment où Will Smith a giflé Chris Rock

Une modèle et vedette de téléréalité britannique dit avoir applaudi le coup de sang de Will Smith après la blague de Chris Rock.



Rappelons brièvement le contexte: Cérémonie des Oscar. Chris Rock fait une blague sur la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith. Will Smith pète sa coche. Sa gifle est entendue dans tout l’univers. Drame mondial.

À travers le capharnaüm médiatique causé par la gifle de Smith à l’endroit de Rock émergent quelques histoires intéressantes.



C’est notamment le cas de celle de la mannequin ZaraLena Jackson, qui souffre elle aussi d’alopécie, comme le souligne le Daily Star.



Cette maladie est, en dermatologie, le nom par lequel on désigne l’accélération de la chute de cheveux ou de poils.



Pour Jackson, la réaction de Smith à la blague de Chris Rock (qui a dit que Pinkett Smith se préparait à jouer dans le film GI Jane 2) a été «réconfortante».

«Je pense que c’est inapproprié de faire quelque blague que ce soit sur l’alopécie de quelqu’un puisque c’est une condition qui a un fort impact sur la santé mentale d’un individu. On ne doit pas rire de ça», a dit la mannequin de 29 ans.



«J’ai entendu Chris faire son commentaire à propos de GI Jane, un commentaire que j’ai déjà entendu à mon sujet. J’ai vu la réaction de Will et tout ce que j’ai pensé c’est “Où est-ce que je peux en trouver un comme ça?”», a-t-elle ajouté.



«Pour être claire, je n’excuse pas la violence, mais de le voir défendre Jada a été une preuve de force, à mes yeux, et cela a été réconfortant de voir un homme se lever pour défendre sa femme qui souffre d’alopécie.»



En ce qui concerne Chris Rock, elle a déclaré ceci: «Pour être un humoriste, il faut être très taquin, et personne n’aime entendre des blagues à son sujet, peu importe ce que c’est. Mais il aurait dû anticiper cette réponse et faire preuve de plus de discernement.»

ZaraLena Jackson a accédé à la célébrité en participant à la téléréalité Ex on the Beach, au Royaume-Uni, en 2017.

Elle est ensuite devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux.

C’est en 2020 qu’on lui a diagnostiqué l’alopécie, après qu’elle eut perdu anormalement beaucoup de cheveux.

