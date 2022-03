13 célébrités qui ont déjà échangé des coups en public

La gifle que Will Smith a balancé à Chris Rock lors des derniers Oscars a déjà fait le tour du web 150 fois.

Ce n’est pas la première fois que des vedettes en viennent aux coups en public, et on a décidé de profiter de l'occasion pour s'offrir une petite rétrospective.

Voici donc 15 célébrités qui ont déjà échangé des coups en public:

1. Orlando Bloom et Justin Bieber

On a pas vraiment d’informations sur ce qui a déclenché l’altercation entre les deux vedettes, mais tout ce qu’on sait, c’est que Bloom a envoyé son point au visage de Bieber en 2014 dans un restaurant d'Ibiza.

Selon les rumeurs, Selena Gomez aurait été au cœur de la dispute entre ses deux ex.

2. Tous les participants de Jersey Shore

On s'ennuie un peu de Snooky, JWOW, Mike The Situation, Pauly D et du reste de la bande de Jersey Shore. La télé-réalité qui a été diffusée entre 2009 et 2012 nous a donné droit à des moments inoubliables, dont plusieurs bagarres entre les participants.

3. Tommy Lee et Kid Rock

Les deux légendes du rock ont échangé quelques paroles salées et un ou deux coups de poings lors des VMA’S en 2011. Dans une vidéo obtenue par TMZ, Kid Rock explique qu’il a frappé le batteur de Motley Crew suite à des commentaires déplacés à son égard et sur sa relation avec Pamela Anderson.

4. Jason Derulo et deux hommes inconnus

Usher est un artiste multidisciplinaire très riche qui a connu beaucoup de succès. Alors on pourrait croire qu’il y a des choses pires dans la vie que de se faire comparer à lui. Mais Jason Derulo, lui, l’a vraiment mal pris. Dans une vidéo sur le site TMZ, on peut le voir se ruer sur deux hommes.

5. Conor McGregor et un autobus remplis de combattants de la UFC

Conor McGregor a complètement pété les plombs en 2018 alors qu’il a perturbé un événement médiatique de la UFC auquel il n’avait pas été invité d’ailleurs.

Dans une vidéo largement diffusée sur le web, on peut le voir lancer plusieurs objets, dont un chariot en métal et quelques chaises, en direction d’un autobus rempli de combattants. L’un d'entre eux a même été coupé au visage lors de l’altercation. Évidemment, McGregor a fait face à des accusations criminelles et a payé une amende de 50 000$. Au moins, il s’est rendu lui-même à la police.

Bon gars pareil...

6. Chris Martin et un paparazzi

Un paparazzi trop insistant, Chris Martin n’aime vraiment pas ça.

7. Jonathan Roy

On ne peut pas vraiment dire que Jonathan Roy, alors gardien de but des Remparts de Québec, s’est battu avec quelqu’un. En fait, en 2008, il a plutôt attaqué le gardien de but des Saguenéens de Chicoutimi, Bobby Nadeau.

Personne ne veut vraiment se rappeler de la scène alors on vous propose un vidéo de lui qui chante.

D'ailleurs, l'artiste est souvent revenu sur le malaise et la douleur que lui causaient les images de la bagarre. On salue tout le chemin qu'il a parcouru depuis ce temps-là.

8. Solange Knowles et Jay-Z

On ne sait pas trop pourquoi, mais la sœur de Beyoncé a attaqué son beau-frère dans un ascenseur. Certains diront que c'était pour des histoires d'infidélité de la part de Jay-Z, mais tout ce qu’on sait, c’est que Solange a une solide droite.

La vidéo de l'altercation a fait le tour du web et l'émission Family Guy a même repris l'incident dans un de ses épisodes.

9. Will Smith et Chris Rock

On voulait juste encore une fois souligner ce moment de télé incroyable. En avez-vous entendu parler?

