Kim Kardashian clarifie ses commentaires controversés sur le travail

Kim Kardashian a clarifié les propos controversés qu'elle a tenus sur le manque de volonté des autres à travailler.

Ce mois-ci, la star de télé-réalité a affirmé que les gens devaient travailler plus pour atteindre leurs objectifs lors d'une interview avec Variety. «J'ai le meilleur conseil pour les femmes d'affaires. Levez votre puta** de cu* et travaillez. On dirait que personne ne veut travailler aujourd'hui», avait-elle déclaré.

Suite aux critiques dont elle a fait l'objet, Kardashian a affirmé que ses mots avaient été «sortis de leur contexte» lors d'une conversation diffusée lundi dans Good Morning America.

«Ce n'était pas une déclaration générale envers les femmes ou le sentiment que je ne respecte pas le travail ou pense qu'elles ne travaillent pas dur. Je sais que c'est le cas, a-t-elle déclaré. Ça a été sorti de son contexte, mais je suis vraiment désolée si ça a été reçu de cette façon.»

Elle a ensuite indiqué qu'elle venait d'être interrogée sur le concept d'être «célèbre pour être célèbre», raison pour laquelle elle avait réagi avec autant de virulence. La milliardaire a également soutenu que le succès d'une entreprise en ligne demande beaucoup de dévouement.

«Cette déclaration que j'ai faite ne contenait pas les questions ou la conversation qui venaient avec, et c'est devenu un extrait sonore sans contexte. Cette phrase est venue de la notion et de la question juste avant, qui était "Après 20 ans à être dans le monde des affaires, vous êtes célèbre pour être célèbre", et mon ton et mon attitude ont changé avec la question précédente qui abordait cette question sur les conseils que vous donneriez aux femmes, a poursuivi la star de 41 ans. Avoir une présence sur les réseaux sociaux et participer à une émission de télé-réalité ne signifie pas un succès du jour au lendemain, et vous devez vraiment travailler dur pour y arriver, même si cela peut sembler facile et que vous pouvez créer une entreprise vraiment prospère à partir des réseaux sociaux. Et vous le pouvez, si vous y consacrez beaucoup d'efforts.»

