Mixmania: il y aura un documentaire pour célébrer les 20 ans et on en pleure

Si vous avez grandi en début 2000, vous vous souvenez du phénomène que fut la première saison de Mixmania. Préparez-vous à vous sentir nostalgique puisqu’un documentaire arrive bientôt!

Luck Mervil animait la première édition de Mixmania.

En 2002, cette télé-réalité visant à créer un girl band et un boy band québécois est arrivée sur les ondes de VRAK.TV.

Rapidement, le public est tombé sous le charme des membres d’Aucun Regret et de Défense Urbaine. On se souvient surtout des looks Y2K légendaires et des chansons qui nous restent dans la tête pendant des semaines.

De plus, les saisons 2 et 3 de Mixmania et Mix 4 nous ont fait découvrir plusieurs artistes comme William Cloutier et Claudia Bouvette.

Pour revisiter ce gros succès 20 ans après sa sortie, la plateforme Crave lance un documentaire très bientôt.

Intitulé Mixmania, 20 ans plus tard, le docu d’une heure réalisé et animé par Bianca Gervais sera un véritable voyage dans le temps.

Le documentaire sera fait dans le style d’une soirée retrouvailles avec ceux qui l’ont vécu. On aura droit à des images d'archives, des entrevues et des souvenirs marquants.

L’animatrice se penchera sur les répercussions de Mixmania sur la vie des participants aujourd’hui.

La courte bande-annonce diffusée sur Facebook montre quelques images de la série originale et donne vraiment hâte de pouvoir voir le tout.

Mixmania, 20 ans plus tard sera disponible en juin 2022.

