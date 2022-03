Voici le nouvel animateur de La tour

Après des semaines de spéculations, l'heure est finalement venue de découvrir l'identité de la personne qui remplacera Patrick Huard à La tour.



À la mi-février, Patrick Huard a annoncé qu'il quittait son poste d'animateur à La tour, mais que l'émission allait être de retour pour une troisième saison, ce qui signifie qu'une nouvelle personne allait se retrouver à l'animation. Évidemment, cela a donné lieu à de nombreuses hypothèses et rumeurs de la part du public, mais c'est finalement ce soir, 30 mars, qu'on a appris de qui il s'agissait.



C'est nul autre que Gildor Roy qui prendra la relève! Eh oui, à compter de l'automne prochain, le comédien sera le nouvel animateur de La tour.



La nouvelle a été annoncée dans l'émission de ce mercredi, 30 mars, à laquelle Gildor était invité, alors que le thème de la soirée tournait autour des concepts de sortir de sa zone de confort et relever des nouveaux défis. C'était donc le moment idéal pour Gildor d'annoncer qu'il reprendra les rênes du talk-show.

Capture d'écran



«C'est émouvant, c'est terrorisant jusqu'à un certain point. Les gens qui adorent Patrick, vous avez raison de le faire. C'est un show qu'il a lancé, lui, mais donnez-moi une petite chance, je pense qu'on va être correct», a-t-il lancé à l'endroit des téléspectateurs.



L'annonce n'a pas manqué de faire réagir, et surtout de surprendre, sur le plateau, alors que Gino Chouinard et Hélène Bourgeois Leclerc étaient aussi présents. On peut d'ailleurs voir par sa réaction que la comédienne était très heureuse pour son ancien collègue de District 31.

Capture d'écran

Capture d'écran



Il semblerait que le public a du flair, car le nom de Gildor Roy était souvent revenu dans les commentaires des internautes qui mentionnaient qui ils aimeraient voir à la barre de la quotidienne.



Après une quotidienne en fiction, voilà que celui qui aura été le commandant Chiasson pendant six saisons s'embarque à nouveau dans un projet de quotidienne, mais de talk-show, cette fois-ci. Avec son bagage à l'animation et son côté sympathique, on ne doute pas qu'il sera parfait dans ce nouveau défi, dans lequel on pourra le voir dès septembre.



De son côté, Patrick Huard animera une toute nouvelle émission humoristique, qui sera disponible sur Prime Video. D'ici là, on pourra encore le voir à La tour jusqu'au 7 avril.



