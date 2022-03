Le record du monde du plus grand nombre de croquettes de poulet mangées en 60 secondes vient d’être battu par cette mangeuse compétitive

Une Britannique de 32 ans est la nouvelle détentrice du très convoité record mondial du plus grand nombre de croquettes consommées en une minute.



Leah Shutkever, du Royaume-Uni, a établi une nouvelle marque mondiale en engloutissant pas moins de 19 croquettes de poulet en 60 secondes.

Ces 19 croquettes avaient un poids cumulé de 352 grammes, ce qui était amplement suffisant pour pulvériser l’ancienne marque de 298 grammes appartenant depuis 2020 à la rivale néo-zélandaise de Shutkever, Nela Zisser.

C’est dans les studios milanais de l’émission italienne Lo Show Dei Record que la splendide performance d’ingestion de volaille panée s’est déroulée.

Shutkever avait, devant elle, un bol contenant 20 croquettes, mais elle n’a pu en manger «seulement» que 19, à son grand désarroi.

«Alors, il reste une croquette dans le bol, et pour être honnête, je suis vraiment déçue», l’entend-t-on dire à la suite de son exploit, dans la captation vidéo officielle de Guinness World Books.



La nouvelle championne n’en est pas à ses premières armes dans le domaine de la réalisation de records gastronomiques.

Elle est notamment détentrice des records pour: le plus de beignes fourrés à la confiture mangés en trois minutes, la plus grande quantité de lasagne mangée en 30 secondes, et le concombre mangé le plus rapidement.

Vous voyez le genre...

Grande amatrice de croquettes de poulet, elle détient également la marque mondiale dans l’épreuve de trois minutes, en en ayant ingurgité 775 grammes en 2020.



Mangeuse compétitive depuis 2013, elle a battu ses premiers records en 2019, et en 2021, elle a réalisé son rêve d’apparaître dans le Livre Guinness des Records.

