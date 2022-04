La chanteuse Kelly Clarkson va changer de nom de famille

Kelly Clarkson sera désormais légalement connue sous le nom de Kelly Brianne.

En février, l'animatrice de The Kelly Clarkson Show a déposé des documents demandant de supprimer Clarkson de son nom de famille et d'être connue sous son prénom et son deuxième prénom Kelly Brianne, déclarant que son nouveau patronyme «reflètait plus pleinement» qui elle était.

Dans des documents juridiques obtenus par The Blast, sa requête a été acceptée par la Cour supérieure de Californie, lundi, faisant officiellement de son nom légal Kelly Brianne.

«Le tribunal adopte sa décision provisoire en tant qu'ordonnance de la Cour comme suit: en l'absence d'objections, la demande de changement de nom est accordée, peut-on lire dans le document. Le décret est signé et déposé. Le nom de la requérante est changé de Kelly Brianne Clarkson à Kelly Brianne.»

Interrogée sur son changement de nom dans l'émission People (the TV Show!) ce mois-ci, la star américaine a expliqué qu'elle continuerait d'être professionnellement connue sous le nom de Kelly Clarkson.

«Je viens de divorcer, j'ai donc dû abandonner mon nom de mariée. J'ai juste gardé mon deuxième prénom pour ma vie personnelle. Je suis toujours Kelly Clarkson, a-t-elle précisé. Je ne pense pas pouvoir changer Clarkson à ce stade. Je suis dans ce milieu depuis 20 ans!»

La star américaine a demandé le divorce de Brandon Blackstock, le père de ses deux enfants, en juin 2020 après sept ans de mariage, et ils ont finalisé leur divorce ce mois-ci.

