François et Vicky de Si on s'aimait auraient rompu

Très triste nouvelle pour les fans de Si on s'aimait: l'attachant couple formé de François et Vicky ne serait plus.



• À lire aussi: Deux participants de Si on s’aimait forment maintenant un couple, même s’ils ne se sont vus qu’une seule fois pendant les tournages



C'est en effet ce que rapporte le chroniqueur Hugo Dumas ce mercredi, dans La Presse, dans son texte publié plus tôt ce matin. Selon les informations qu'il a recueillies, les amoureux auraient récemment rompu.



• À lire aussi: Si on s'aimait: François et Vicky sont toujours autant en amour



Cette annonce surprend, d'autant plus qu'il y a à peine un mois, 7 Jours avait rencontré Vicky et François sur le tapis rouge du nouveau spectacle du Cirque Éloize. Ils avaient alors confirmé qu'ils filaient toujours le parfait amour, et même qu'ils continuaient à voir régulièrement Louise Sigouin.

Photo : Patrick Seguin

• À lire aussi: Si on s'aimait: Louise Sigouin inverse les rôles et s'assoit dans la chaise du patient pour répondre à des questions



Rappelons qu'en février dernier, les deux avaient choisi de fermer leur page Facebook commune, qu'ils avaient mise en ligne quelques mois auparavant. Pour expliquer cette décision, ils avaient entre autres mentionné qu'ils souhaitaient désormais vivre une vie de couple plus normale, loin des regards, tout en prenant le temps de remercier tous ceux qui ont suivi leur histoire, de la télévision au web.



On leur souhaite beaucoup de douceur pour la suite!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s