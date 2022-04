Une Québécoise émeut les juges de «Canada's Got Talent»

Décidément, les artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont la cote à l'émission «Canada's Got Talent» cette année. Après le passage du violoniste Sébastien Savard, c'était au tour de la chanteuse Jeanick Fournier d'en mettre plein la vue aux juges mardi soir, alors qu'elle interprétait «I Surrender» de Céline Dion.

• À lire aussi: La petite Ukrainienne qui a chanté «Let it Go» récidive et nous touche droit au cœur

La femme de 49 ans a eu droit au fameux «gold buzzer», qui lui permet d’accéder directement aux demi-finales, qui auront lieu les 3 et 10 mai prochains.

«Je ne le crois pas encore. Je l'ai réécouté je ne sais pas combien de fois hier soir parce que je n'avais rien vu de tout. Aujourd'hui, encore ce matin, je suis sous le choc», a-t-elle admis mercredi.

Seulement deux des 18 candidats choisis par les juges accéderont à la grande finale. Si toutefois elle ne fait pas partie de cette sélection, elle pourrait être sauvée par le public. Elle invite d’ailleurs les téléspectateurs à la supporter.

«Le soir même de l'émission, il faut être à l'écoute. Vous avez 24 heures pour voter», a-t-elle expliqué.

Elle espère que cette fois, ce sera la bonne

En 2012, sa venue à l'émission «The Voice : la plus belle voix», en France, avait été annoncée trop tôt au Québec. La production avait alors renoncé à sa participation. Malgré tout, Jeanick n’a pas baissé les bras et a continué de cumuler ses apparitions sur scène, au Québec. Elle récolte aujourd’hui le fruit de ses efforts.

«Ce que j'ai envie de transmettre aux gens comme message, c'est que, dans la vie, quand tu es dû pour quelque, que tu es vraiment prêt et entouré d'une équipe de feu comme je le suis présentement, ce qui t'est dû te revient. Ce que je veux, c'est être sur une scène et chanter tout le reste de ma vie. J'ai un message à livrer, j'ai des émotions à donner aux gens», a-t-elle confié, émue.

Jeanick espère bien pouvoir représenter le Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout le Québec en gagnant cette grande aventure de «Canada's Got Talent». Elle court la chance de gagner 150 000 $ et la possibilité de performer au Luxor, à Las Vegas. Elle se rapprocherait ainsi de son rêve de peut-être chanter avec Céline Dion, qui sait?

«"Sky is the limit". Je suis prête à aller n'importe où, je reste positive. Je vais gagner ce concours! On fonce dans le tas!», s’est-elle exclamée.

D’autres projets à venir

La chanteuse, connue depuis 15 ans comme «l'autre Céline», prépare un tout nouveau spectacle. «Cinq divas, une seule voix» sera présenté le 29 avril prochain, à l’hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi.

Plusieurs autres dates devraient être affichées sur sa page Facebook ultérieurement, car depuis sa prestation de mardi, les demandes affluent!