Star Académie: Voici les deux candidats délogés ce soir

Cette semaine, quatre candidats se trouvaient en danger, soit Éloi, Sarah-Maude, Julien et Krystel. C’était le début des doubles éliminations, un Académicien allait être sauvé par le public et un autre par le corps professoral. Pour les quatre artistes, leur avenir à l'Académie se jouait dimanche, le 10 avril, lors de leur performance en solo.

• À lire aussi: Star Académie: Marie-Élaine Thibert sera absente du Variété en raison de la COVID-19

• À lire aussi: Voici pourquoi Sarah-Maude a arrêté de chanter pendant le numéro avec Stromae

Jo�l Lemay / Agence QMI

C'est Éloi qui a ouvert le bal avec une composition personnelle, L'aprée. On est entré dans son univers et on a pu s'imaginer sur les plages des Îles le temps de sa performance.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Sarah-Maude s'est élevée au rang des grandes chanteuses en interprétant Greatest Love of All, de Whitney Houston.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Julien a touché le public et surtout son professeur Gregory Charles avec Give you Blue, de Allen Stone.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Krystel a terminé les performances solo sur la magnifique chanson Never Enough, tirée du film The Greatest Showman. Une chanson qui représentait pour elle son parcours à l'Académie.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Après le numéro spécial sur Céline Dion, la performance de France D'Amour et l'animateur Marc Dupré qui a surpris le public avec une nouvelle chanson, il était temps d'annoncer les résultats.

Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Éloi Cummings. Le corps professoral a choisi de garder Krystel Mongeau dans la course.

Les dixième et onzième candidats à quitter l'Académie sont donc Sarah-Maude Desgagné et Julien Charbonneau.

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19 h 30 et le Variété le dimanche à 19h à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s