Une préposée du Saguenay chante en donnant le bain à une dame en soins palliatifs et ça devient viral

La semaine dernière, le Canada au complet a fait la connaissance de cette préposée aux bénéficiaires du Saguenay à la voix d’ange, Jeanick Fournier, grâce à l’émission Canada’s Got Talent.

De retour à son travail à la maison de soins palliatifs du Saguenay, la chanteuse a offert un moment incroyablement touchant à l’une de ses patientes.

Alors qu’elle donnait des soins à la dame en question, Jeanick Fournier lui a chanté S’il suffisait d’aimer de Céline Dion. La fille de la patiente, Marie-Josée Boudreau, a assisté à la scène et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux.

Marie-Josée Boudreau a pris le temps de remercier la chanteuse de sa douceur et pour le beau moment qu’elle a fait vivre à sa mère.

La vidéo a été partagée plus de 3000 fois sur Facebook et a accumulé plus de 1500 mentions «J’aime» depuis sa publication lundi dans la journée.

Une fois de plus, Jeanick Fournier brise internet, entre dans nos cœurs et nous fait du bien.

