Kylie Jenner ne se sent pas prête à partager le prénom de son fils

Kylie Jenner n'est pas tout à fait «prête» à annoncer le prénom de son petit garçon.

La star de la télé-réalité et son petit ami Travis Scott ont accueilli leur deuxième enfant le 2 février dernier, et ont révélé qu'ils l'avaient appelé Wolf Webster.

• À lire aussi: Kylie Jenner nous présente son deuxième enfant

Mais la jeune maman a ensuite expliqué sur les réseaux sociaux que le bébé ne s'appelait plus Wolf «désormais».

La cadette du clan Kardashian a depuis confié à Extra qu'elle n'était pas pressée de partager le prénom qu'elle et le rappeur Travis ont finalement choisi.

«Nous ne l'avons pas complètement changé légalement ou quoi que ce soit, donc je ne veux pas annoncer un nouveau prénom et ensuite le changer à nouveau», a-t-elle déclaré.

Environ un mois après son accouchement, Kylie Jenner a également discuté de son expérience post-partum, déclarant que cela «n'a pas été facile».

• À lire aussi: Kendall Jenner a de bien belles bottes

Bien qu'elle soit au «paradis des bébés», la star a noté qu'elle se sentait obligée d'être transparente avec ses fans.

«Je ne me sentais pas bien de revenir en arrière comme si rien ne s'était passé... Je ne veux pas que mes fans ou d'autres femmes qui traversent une période postnatale en ce moment me regardent et pensent "Oh, c'est si facile pour elle, pourquoi ça n'a pas été facile pour moi?" Je voulais juste dire ce qu'il s'est vraiment passé, avant de retourner à la vie comme si tout allait bien», a-t-elle précisé.

Kylie Jenner, qui fait actuellement la promotion de la nouvelle émission télévisée de sa famille sur Disney+, The Kardashians, est aussi maman d'une fille de quatre ans nommée Stormi avec Travis Scott.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s