Ronaldo dans l'eau chaude après avoir tapé un enfant autiste

Samedi, à Goodison Park de Liverpool, Manchester United s’est incliné par la marque de 1 à 0 face à Everton F.C.

• À lire aussi: Un enfant se fait vomir dessus par un homme ivre

Si les partisans de l’équipe locale ont été ravis du pointage, Cristiano Ronaldo n’était pas du tout enchanté du dénouement de la partie.

Depuis samedi, une vidéo circule dans laquelle on peut voir la star de Man U sacrer une claque à un téléphone qui se trouvait dans la main d’un partisan de l’équipe adverse.

Le jeune homme en question est Jake Harding, un ado de 14 ans vivant avec le spectre de l’autisme.

La mère de Jake a affirmé au Liverpool Echo que l'attaquant portugais avait frappé son fils tellement fort qu’il a laissé des marques sur sa main.

Samedi, après le match, l’homme de 37 a publié des excuses sur son compte Instagram.

«Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles tels que ceux que nous vivons.»

«Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple aux jeunes qui aiment ce beau sport. Je voudrais présenter mes excuses pour mon accès de colère et, si possible, j’aimerais inviter ce supporteur à venir voir un match à Old Trafford en signe de franc-jeu et d’esprit sportif», a-t-il ajouté.

La police de Liverpool a confirmé qu’elle était en train d'enquêter sur la situation.

Après l’incident, la fondation Save the Children a annoncé que Ronaldo avait été démis de ses fonctions d’ambassadeur, un rôle qu’il tenait depuis 2013.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s