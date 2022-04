Une compagnie de cannabis lance une gamme de produits George Harrison

Après Paul McCartney qui fait pousser du chanvre dans sa cour arrière, George Harrison s'associe (bien qu’il soit mort en 2001) à une société de cannabis afin de créer une gamme de produits à son nom.

Vous pourrez bientôt vous geler la bine en fumant des joints préroulés de «All Things Must Grass», la ligne de produits au nom de George Harrison, l’ancien membre des Beatles.

En l’honneur de son troisième album solo All Things Must Pass sorti en 1970, la compagnie Dad Grass s’est entendue avec la succession d’Harrison afin de s’associer et lancer une gamme de produits à base de cannabis.

La compagnie dit que le mélange d’herbes contenu dans leur produit de cette gamme ne contient pas de THC, le composant psychotrope dans le cannabis, mais plutôt des mélanges de CBD et CBG.

Le produit vient dans un emballage qui ressemble étrangement à un paquet de cigarettes sur lequel on retrouve la pochette de l'album All Things Must Pass, où on voit George Harrison entouré de nains de jardin.

En espérant que l’ex Beatles aurait aimé ses propres joints.

