Britney Spears nous donne un aperçu de sa bedaine de grossesse

Cette semaine, Britney Spears lançait une bombe sur les réseaux sociaux en annonçant qu’elle attendait un troisième enfant, le premier avec son nouvel amoureux Sam Asghari.

La vedette de la pop et maman de deux ados veut profiter des derniers moments avant que sa bedaine ne prenne du volume.

Elle a fait un défilé dans différentes tenues, montrant fièrement son bas-ventre, au plus grand plaisir de ses 40 millions d’abonnés.

«Je dois montrer mes vêtements maintenant, avant que [mon ventre ne grossisse]. J’ai un petit ventre, mais, au moins, mes pantalons me font encore sourire», a-t-elle écrit.

De son côté, le copain de Britney, Sam Asghari, a publié sur Instagram une photo où l'on peut voir une peinture représentant deux lions avec leur petit.

«Le mariage et les enfants font naturellement partie d’une forte relation de couple, remplie d’amour et de respect. J’ai toujours voulu être père et je prends ce rôle au sérieux. C’est le travail le plus important de toute ma vie», a-t-il expliqué tout en confirmant la nouvelle.

Dans une entrevue accordée à la BBC, il a même dit que cela aurait dû arriver il y a déjà trois ans.

Les amoureux ont commencé à se fréquenter en octobre 2016, puis se sont fiancés en octobre 2021. Ce serait le premier enfant de Sam Asghari.

