Des gens sonnent chez Roxane Bruneau la nuit: elle commence, avec raison, à avoir peur

Roxane Bruneau avait une demande assez particulière à formuler au public: des gens viennent sonner chez elle à toute heure du jour, et elle aimerait que ça cesse!

Mercredi, la chanteuse s'est rendue sur son compte Facebook où elle a écrit un long statut, priant les gens d'arrêter de venir sonner chez elle.



C'est que des gens auraient, vraisemblablement, trouvé son adresse, et en profitent pour venir appuyer sur la sonnette directement chez elle, dans l'espoir de la rencontrer, allant même jusqu'à se cacher en attendant qu'elle sorte de son domicile. Cela lui arrive même parfois en plein milieu de la nuit.



Évidemment, l'interprète d'À ma manière explique qu'elle espérait que ça se calme, mais que visiblement ce n'est pas le cas, et cela lui procure énormément de stress.





«Depuis quelques temps, j’ai remarqué un phénomène fascinant qui se produit quand je suis chez moi. Il y a des gens qui ont trouvé mon adresse, qui viennent sonner chez moi directement et lorsqu’ils voient que je ne réponds pas, il se cachent jusqu’à ce que je sorte! Honnêtement, ça me stresse à mort. Je ne veux pas vexer personne, mais si je ne sais pas d’avance que tu viens chez moi, je ne vais pas répondre à la porte! Pis si tu te caches derrière mes poubelles... j’vais pas sortir», a-t-elle dit.

«J’suis même game d’annuler tous mes rendez-vous de la journée et jouer à qui va se tanner en premier. Je n’avais pas parlé de ça avant parce que je me suis dit "ça va passer, j’suis pas Justin Bieber"...Mais...Hier, minuit, tout le monde dort ici. Ça sonne, le chien jappe pis moi j’ai tellement peur que j’ai l’impression que je vais me chi** dessus! Qui sonne chez le monde à minuit? Peut-être Amazon qui fait de l’overtime! Pourtant, ce matin, il n’y avait aucun colis sur mon balcon. Et je n’ai malheureusement pas pu voir qui quittait hier dans l’obscurité....» ajoute-t-elle.

Photo d'archives

«Si jamais c’était encore des gens qui espéraient que je leur ouvre la porte, arrêtez plz. J’ai juste peur de vous.Si tu aimes ce que je fais, écris-moi, ça va me faire plaisir! Si tu déteste ce que je fais, écris-moi, ça va me faire de la peine! Mais j’aime mieux ça que de me sentir dans un épisode d’un tueur si proche! Merci», peut-on lire.



En commentaires, ses abonnés ont été nombreux à s'inquiéter pour elle, mais aussi à lui offrir quelques conseils, notamment l'achat d'une caméra de surveillance.



C'est une situation assez inquiétante, et on lui souhaite que ça se termine rapidement!



