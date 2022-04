Un oiseau a fait caca sur le président des États-Unis d’Amérique

Ou, si vous préférez, Joe Biden s’est fait ch*er dessus par un oiseau.

Mardi, le 46e président étatsunien Joe Biden présentait à Menlo (Iowa) un discours sur l’inflation et sur les efforts faits par son gouvernement pour maintenir le coût de la vie à un niveau abordable pour les citoyens de son pays, particulièrement dans les régions rurales.

• À lire aussi: Donald Trump affirme être «l’humain le plus honnête, peut-être, que Dieu ait jamais créé» lors d’un discours



Mais ce qui a surtout retenu l’attention est un OVNI (oiseau volant non-identifié).



En effet, un digne représentant ailé du règne animal a survolé l’espace aérien au-dessus de l’homme le plus puissant du monde et a laissé choir, sur ce dernier, ses déjections.

Pendant que Biden pérorait, une tache louche est subtilement apparue sur son épaule gauche, à la grande joie de ses détracteurs républicains, qui ont abondamment partagé la séquence sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Interrogé sur l’Ukraine, Donald Trump se met à bizarrement critiquer les éoliennes

C'est à voir dans la vidéo CI-HAUT.



La qualité de la présidence de Joe Biden peut évidemment faire l’objet de débats, mais le simple fait de s’être fait faire caca dessus par un oiseau n’est pas nécessairement une preuve de la médiocrité de l’actuel locataire de la Maison Blanche.



Quoi qu’il en soit, Joe Biden devrait s’acheter un 6/49...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s