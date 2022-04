Une prof sauve la vie de son élève qui s’étouffait avec un bouchon de plastique en lui faisant la manœuvre de Heimlich

Une caméra de surveillance a capté le moment où une enseignante a posé un geste héroïque pour dégager les voies respiratoires d’un étudiant en danger.



Les images saisissantes montrant une professeure du New Jersey qui vient en aide à un jeune élève en train de s’étouffer avec un bouchon de plastique circulent à la vitesse grand V sur le web.

On peut y voir le petit Robert, 9 ans, qui veut prendre une gorgée à partir de sa bouteille de plastique, mais qui a la mauvaise idée d’ouvrir le bouchon avec ses dents.



Lorsqu’il parvient à ouvrir la bouteille, le bouchon lui tombe au fond de la bouche, lui obstruant les voies respiratoires.

Capture d'écran / Instagram



La suite se déroule très rapidement.

L’élève de troisième année s’étouffe et réalise qu’il ne parvient pas à recracher la capsule de plastique.

Il se lève dans le but d’aller au lavabo de la classe pour cracher, mais comprend qu’il n’y parviendra pas.



«J’ai commencé avec mes dents et ensuite je l’ai écrasé un peu, et là, l’eau l’a poussé au fond de ma gorge», a raconté à ABC7NY le principal intéressé.



«J’ai voulu aller au lavabo pour le recracher et ça ne marchait pas, alors j’ai couru vers madame Jenkins.»





Madame Jenkins, son enseignante, est celle qui lui a sauvé la vie.



Comme le montrent les images de la vidéo de surveillance de la classe, celle-ci a rapidement compris ce qui se passait et n’a pas hésité à retourner le garçon pour lui faire la manœuvre de Heimlich.

«Il se pointait le cou et il était tout agité. Il ne pouvait pas parler, alors je l’ai tourné et je lui ai fait la manœuvre de Heimlich. Je n’ai pas vraiment pensé. J’ai juste agi», a déclaré à NJ.com JaNeice Jenkins, l’héroïne du jour.

Capture d'écran / Instagram

Les camarades de classe de Robert à l’East Orange Community Charter School ont été stupéfaits de voir l’incident, mais ils ont aussitôt été soulagés d’en voir la conclusion heureuse.



La direction de l’établissement a aussitôt appelé les parents de l’élève concerné, mais celui-ci se porte tout de même très bien et il a pu accorder des entrevues aux médias à la suite de la publication de la vidéo dramatique.

