Scarlett Johansson dément avoir «fait l'amour dans un ascenseur» avec Benicio del Toro

Scarlett Johansson a démenti une vieille rumeur selon laquelle elle aurait eu une relation sexuelle avec Benicio del Toro dans un ascenseur.

Lors d'une apparition sur le podcast 9 to 5ish de theSkimm, la star des Avengers a dévoilé le titre le plus étrange qu'elle ait jamais lu à son sujet.

• À lire aussi: Scarlett Johansson révèle pourquoi elle n’utilise pas les réseaux sociaux

«Il y a une rumeur qui a circulé pendant très longtemps selon laquelle j'aurais fait l'amour dans un ascenseur», a déclaré l'actrice de Lost in Translation.

«C'est une histoire qui m'a suivie pendant longtemps. Mais j'ai toujours pensé que c'était scandaleux. Je me disais toujours: "Ce serait difficile. C'est une très courte période, la logistique me semble si peu attrayante"... Je suis une personne qui a peur d'être surprise en train de faire quelque chose qu'elle n'est pas censée faire. Cela a rendu l'histoire encore plus absurde pour moi, si vous me connaissez personnellement», a-t-elle ajouté.

L'actrice de 37 ans n'a pas mentionné l'acteur de Sicario par son nom, mais il était clair à quelle rumeur de longue date elle faisait référence.

• À lire aussi: Scarlett Johansson se marie pour une troisième fois

Certains médias avaient rapporté que les acteurs s'étaient rapprochés dans un ascenseur du célèbre hôtel Château Marmont à Los Angeles après les Oscars de 2004.

Scarlett Johansson a ajouté que les histoires salaces telles que la rumeur de l'ascenseur étaient «plus acceptables» à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui.

«Ils écrivent probablement encore ces choses sur les gens, peut-être, mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, il était plus acceptable d'écrire des choses vraiment dégueulasses et merdiques sur les jeunes actrices», a-t-elle affirmé.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s