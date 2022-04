Steven Seagal a choisi son camp: «à travers toutes les épreuves», il soutiendra ses amis russes

L’acteur de films d’action Steven Seagal s’est rendu à Moscou, où il a démontré son appui au régime de Vladimir Poutine dans une allocution filmée.



De passage dans la capitale russe pour célébrer son 70e anniversaire de naissance en compagnie de Poutine et de sa garde rapprochée, l’acteur de Cuirassé en péril a pris le micro dans une soirée en son honneur.

Dans cette allocution qui a été filmée et qui est désormais disponible sur les réseaux sociaux, Seagal promet de rester aux côtés de ses amis russes «à travers toutes les épreuves».



Comme le rapporte le DailyMail, c’est accompagné de proches de Poutine, notamment le présentateur de la télévision d’état Rossiya-1 Vladimir Soloviev, que le comédien a pris la parole.



«À chacun de vous, vous êtes ma famille et mes amis. Je vous aime tous et nous nous soutiendrons à travers toutes les épreuves», peut-on l’entendre dire.



Dans la semaine suivant le début de l’invasion russe en Ukraine, Seagal avait déclaré: «Je prie pour que les deux pays trouvent une résolution positive et pacifique grâce à laquelle nous pourrons vivre et prospérer en paix».

L’acteur et le président Poutine cultivent une amitié depuis plusieurs années, notamment en raison de leur passion commune pour les arts martiaux.



Le leader russe avait d’ailleurs remis un passeport de son pays à son ami, lors d’une rencontre au Kremlin en 2016.



Quant à Seagal, il est membre du parti politique Russie juste : Patrie / Retraités / Vie qui a soutenu Vladimir Poutine lors des élections présidentielles de 2018.

