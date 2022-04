Kim Kardashian est prête à porter des couches pour adultes au nom de la mode

Jusqu’où peut-on aller pour être parfaite dans un vêtement ?

Kim Kardashian va loin! Lors d'une interview pour le Ellen DeGeneres Show diffusée le 13 avril aux États-Unis, elle a juré qu'elle ferait toujours des compromis sur le confort au nom du style.

• À lire aussi: Les Kardashian font ch*** tout le monde à Disneyland pour pouvoir être seules dans les manèges

«Je peux être en pyjama et en coton ouaté quand je suis à la maison, mais quand je sors, je porterai littéralement n'importe quoi. Je me fiche de savoir si c'est inconfortable ou si je dois porter une couche et ne pas aller aux toilettes. Je m'en moque», a-t-elle déclaré.

Mais la star de la réalité considère que le port de la couche pour adultes peut servir dans d’autres occasions.

Aussi a-t-elle raconté qu'elle en avait acheté alors qu'elle se préparait à passer un examen de droit.

«En fait, j'ai acheté des couches pour adultes quand j'ai passé l'examen du barreau parce que je ne savais pas comment ça marchait et je pensais que je devais rester assise pendant huit heures d'affilée», a-t-elle expliqué.

• À lire aussi: Kim Kardashian et Kanye West ne se sont pas parlé pendant huit mois après la demande de divorce

Kim Kardashian a aussi révélé que sa fille de huit ans, North West, qu’elle a eue avec Kanye West, a pris le contrôle créatif de son photoshoot pour le numéro de mars 2022 du magazine américain Vogue.

Plus précisément, North a choisi les vêtements que ses trois frères et sœurs devaient porter.

«C'est elle qui a tout stylé. Ils devaient tous porter du noir, mais elle est sortie et a dit: "C'est tellement ennuyeux que je n'arrive pas à croire que c'est ce que nous allons porter, je vais habiller tout le monde". Elle est allée dans les placards de tout le monde et a tout choisi», se souvient la mère de 41 ans.

• À lire aussi: Kim Kardashian clarifie ses commentaires controversés sur le travail

À propos de ces shootings familiaux, Kim Kardashian a avoué que c’était un cauchemar au départ.

«Chaque fois que je dois faire une séance de photos avec mes enfants ou les cousins, c'est comme le pire jour de ma vie et je dis toujours que je ne le referai jamais, mais ensuite vous obtenez des photos incroyables comme celle-ci , dit-elle en montrant une photo.

«C'était censé être une photo de groupe mais personne ne voulait prendre de photos ensemble et tout le monde pleurait et voulait que je les prenne dans mes bras. Alors, c'est ce que nous avons obtenu. Mais c'est tellement parfait et mignon», a-t-elle conclu.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s