Cristiano Ronaldo annonce la perte de son nouveau-né

Cristiano Ronaldo annonce que son fils nouveau-né est décédé.

C'est lundi, sur Instagram, que le joueur de soccer a dévoilé la triste nouvelle, dans une publication mise en ligne il y a quelques minutes.



Rappelons qu'en octobre dernier, Cristiano et sa conjointe, Georgina Rodriguez, avaient annoncé qu'ils attendaient des jumeaux.





Or, voilà que seul un des deux bébés aura survécu à l'accouchement. Le petit est décédé à la naissance, alors que sa jumelle, elle, se porte bien.



«C'est avec une grande tristesse que nous devons vous annoncer que notre bébé garçon est décédé. C'est la plus grande douleur qu'un parent peut vivre. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de traverser ce moment avec espoir et joie. Nous voudrions remercier les docteurs et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. Nous sommes dévastés, et nous demandons gentiment un peu d'intimité en ces moments difficiles. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous allons toujours t'aimer», lit-on dans une déclaration signée conjointement par le couple, qui est ensemble depuis 2017.



Cristiano et Georgina sont déjà parents de la petite Alana, née en 2017. De son côté, le sportif est aussi père de trois autres enfants, Cristiano Ronaldo Junior, né en 2010 d'une mère dont l'identité demeure secrète, ainsi que les jumeaux Eva et Mateo, nés en 2017 d'une mère porteuse.

