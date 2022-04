La vidéo d’une «thérapeute» qui éructe pas mal fort lorsqu’elle entre en contact avec les anges circule beaucoup, ces jours-ci, au Québec.



Dans la vidéo, on peut voir Véronique Blanchette-Dallaire, dite «Les mains de lumière», se connecter «aux anges, aux archanges et aux maîtres ascensionnés» lors d’une séance virtuelle de spiritisme.

Le Sac de Chips s’est sacrifié pour vous et s’est tapé les 17 minutes 36 secondes de ce chef-d’oeuvre, afin d’en recenser les meilleurs bouts (et tous les rots!).

Voici donc 12 citations abracadabrantes entendues dans la vidéo de la madame qui ressent tellement les anges qu'elle rote fort

#1- Woooo...Je sais pas si vous vous l’avez senti, mais euh... tabarnouche...Wouin, c’est ça....Euh...Je... Mais...Aaaayoye (0:42)

#2- Oh mon Dieu! Un autre Stephania... Groupe messenger de filles sexy et séduisantes. La la la! (1:38)

#3- Moi, je fais rien. Juste vous dire...moi, je fais absolument rien. ok? Je ne... C’est pas moi qui fait ce soin-là. Je fais rien du tout. Tout ce que vous ressentez, c’est de la part d’eux. Des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. (3:19)

ROT #1 (4:21)



#4- Vous le savez, moi, quand je dégage, ça me fait roter. Ils font je sais pas quoi pis ça me fait faire des rapports. (4:23)

ROT #2 (4:30)



ROT #3 (4:46)

ROT #4 (5:08)

#5- Moi, j’accueille comme vous. Hein! Ho lala! Ihhhhhh! Fiiiiouuo! Ta! Mmm! Mmm! Haaaaa! (5:08)

ROT #5 (5:38)



#6- Tant qu’à y être, on pourrait aussi accueillir l’énergie de la source, hein? (6:12)

#7- Ça, je vous le dis, y’a pas grand corps physique qui peut tolérer cette quantité d’énergie-là. (7:54)



ROT #6 (8:28)



#8- Je m’excuse. Moi, je partage mes affaires. Ha ha ha ha ha! C’est comme s’ils m’avaient enlevé...une partie très...humain...très 3D...pis en l’enlevant...Hhmnmnn! (8:28)

#9- Là, on me donne des enseignements. Je downloade des ...ta... des connaissances, ça a aucun sens. Hannnn! (9:02)

ROT #7 (9:24)

#10- On me donne quelque chose. Je sais pas c’est quoi. Je fais quoi avec ça. Ah, ça s’intègre dans mon corps. Ça a rentré dans ma main. Mais ça a comme fusionné avec ma main. (9:44)

ROT #8 (11:52)

ROT #9 (12:56)

ROT #10 (12:59)



#11- C’est comme si toutes les cellules de mon énergie vont dans toutes les directions, puis je suis capable de capter tout le monde, à tous les niveaux. C’est capoté! C’est capoté! C’était pas de même avant... (13:22)

ROT #11 (13:52)



ROT #12 (13:57)

ROT #13 (14:00)

#12- Un m’ment d’né, j’ai senti que je pouvais avoir accès à n’importe quoi. N’importe quoi! Pis la personne avec qui j’étais me dit: “Tu peux te connecter au Big Bang, tsé là, la création de l’univers”. J’ai fait “Euh, ouin”. Pis là, j’ai reculé dans le temps pis j’ai ressenti la création de l’univers. (14:29)

ROT #14 (15:55)

ROT #15 (17:00)

Voilà! On espère que cela vous a plu...

Ça nous a quand même un peu rappelé le couple qui faisait de la «canalisation galactique» avec les Dragons de l’Intraterre...

