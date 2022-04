Un pilote annonce, en plein vol, la fin du port obligatoire du masque et les passagers exultent

Nos voisins du sud n’ont plus besoin, depuis lundi soir, de porter de masque lorsqu’ils empruntent les transports publics.



Une juge américaine a en effet déclaré illégale l’obligation fédérale du port d’un masque sanitaire dans les transports publics aux États-Unis, ce qui a entraîné une réaction en chaîne.

Même si la décision cause un litige qui est loin d’être résolu, l’Agence de sécurité des transports, la TSA, a immédiatement fait savoir qu’elle cesserait de faire respecter l’obligation du port du masque dans les vols intérieurs.

Évidemment, cette annonce est survenue alors que des milliers d’Américains étaient dans les airs, à bord de vols intérieurs.



Des images captées dans un vol de la Delta Airlines montrent le moment où un pilote a saisi l’interphone de son appareil pour transmettre la nouvelle à ses passagers.



Delta Airlines says masks are no longer required on their flights pic.twitter.com/2FNcL1UCMd — LeGate (founder @ GoodPillow™) (@williamlegate) April 18, 2022



«Le 18 avril, l’administration Biden a annoncé que la Transport Security Administration ne fera plus respecter l’obligation fédérale de porter le masque dans les aéroports et avions américains», annonce le pilote, tandis que les passagers retirent leurs masques et font éclater leur joie.

Le pilote explique ensuite qu’à compter de maintenant, les masques sont optionnels pour les travailleurs des aéroports, le personnel de vol et les passagers.

Selon l’AFP, le ministère de la Justice pourrait faire appel, mais n’avait pas réagi dans l’immédiat.

Au Canada et au Québec, le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux et transports publics.



Le 5 avril dernier, le Dr Luc Boileau, directeur national par intérim de santé publique du Québec, recommandait de porter le masque dans les lieux publics intérieurs et les transports en commun au moins jusqu’au 30 avril.

