Une femme épouse par erreur le jumeau de son fiancé

Un petit incident administratif a fait en sorte qu’une Française a été légalement mariée pendant six mois à celui qu’elle considérait comme son beau-frère.

C’est en octobre 2021 que ce magnifique imbroglio digne d’un théâtre d’été a débuté.

Thomas Gouritin et Stéphanie Laporte ont alors convolé en justes noces.



En France, les choses ne marchent toutefois pas comme au Québec, et plutôt que de gérer tous les événements de type naissance/mariage/divorce/décès par le truchement d’un organisme national nommé Directeur de l’état civil, nos cousins font affaire avec la mairie de la ville où ils sont nés.



C’est ainsi que Stéphanie a réussi, avec succès, à communiquer sa nouvelle alliance conjugale à la mairie de Bourges.



Et c’est aussi ainsi que Thomas n’a pas réussi à enregistrer correctement son mariage au registre de la mairie de la ville Avranches, dans la Manche.

Voyez-vous, Thomas a un frère jumeau, et c’est dans le dossier de celui-ci qu’a été inscrit le mariage avec Stéphanie.



Constatant l'absence de la mention de son mariage avec Stéphanie lorsqu’il a récemment commandé une copie de son acte de naissance à la mairie d’Avranches, Thomas a téléphoné à celle-ci, jeudi dernier, pour essayer de comprendre où pouvait être passé son mariage.



«Je leur ai suggéré de regarder sur l’acte de naissance de mon frère jumeau, dont le prénom commence par un A», a-t-il raconté à Ouest France.

C’est bel et bien là qu’avait été enregistré le mariage avec Stéphanie.



Celle-ci, qui pilote une agence de communication, a raconté l’anecdote sur Twitter et son gazouillis est devenu viral.

MON DIEU mais l'état civil de la mairie de naissance de mon mari s'est trompé dans les papiers et m'a mariée avec son frère jumeau JE M'ETOUFFE — Stéphanie Laporte - Gouritin 👰🏾‍♀️ (@steashaz) April 14, 2022



«Mon Dieu! L’état civil de la mairie de naissance de mon mari s’est trompé dans les papiers et m’a mariée avec son frère jumeau. JE M’ÉTOUFFE», a-t-elle indiqué sur le réseau social à l’oiseau bleu.



«Apparemment, ils ont pris le premier Gouritin qui apparaissait dans leur liste. Résultat, je suis bien mariée avec lui, mais c'est son frère qui est marié avec moi», a-t-elle aussi déclaré à Sud-Ouest.

Heureusement, cette histoire ne se termine pas comme sur Pornhub, et Thomas et Stéphanie sont restés fidèles l’un à l’autre.



Le «léger» souci administratif a rapidement été réglé par la mairie d’Avranches, qui a corrigé l’erreur et fourni au véritable marié un nouvel acte de naissance modifié.



«Dans la mesure où le registre papier est bon, il n'y a rien de grave et aucune incidence pour les mariés», a expliqué le directeur de la communication d'Avranches.

