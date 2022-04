L'île de l'amour: Renau avait des oreillers sur la tête pendant la nuit torride entre Amanda et William

Fraîchement sorti de l’aventure à Las Terrenas, le premier Insulaire évincé Renau s’est confié sur la (seule) semaine pleine de drama qu'il aura connue à l’île de l’amour.

Questionné sur la fameuse nuit entre Amanda et William qui a pas mal fait jaser dans la villa, Renau nous a dit ne presque rien avoir entendu, malgré le fait que les actes se soient passés à quelques mètres de lui.

Rappelons que le couple baptisé AmaWill (seulement par nous) a fait le sexe en plein milieu du dortoir où sont rassemblés tous les beaux participants. On vous en parlait ici: • Une nuit torride à L’île de l’amour mène déjà à un énorme malaise

Renau n’est par contre pas vraiment surpris qu’il y ait eu une partie de jambe en l’air qui se soit jouée entre les deux «amoureux».

Capture d'écran

«Pour vrai, moi j’avais plein d’oreillers sur la tête cette nuit-là parce qu’il y avait beaucoup de bruit. C’est seulement le lendemain lorsque les autres ont commencé à faire des blagues que j’ai compris ce qui s’était passé [sous les couvertures]», a-t-il expliqué.

«Honnêtement, s'ils l’ont fait, c’est qu’il y a une chimie entre les deux. Dès qu’ils se sont vus, on pouvait sentir la tension. Pour ne pas te mentir, avoir eu l'occasion, j’aurais fait pareil [sans hésiter]», ajoute-t-il en ricanant.

À la défense de Rubie

Même s'il déplore le grand malaise vécu par Rubie lors du premier tapis rouge, Renau ne s’inquiète vraiment pas pour elle.

«C’est vraiment poche pour elle. Je ne me sentais vraiment pas bien, mais les goûts sont dans la nature. J’ai eu une super connexion avec elle et je souhaite la revoir en dehors de l’aventure. C’est ma girl. C’est une femme forte, positive et je suis certain que le reste [de l’aventure] va être beaucoup mieux pour elle», a-t-il expliqué.

Capture d'écran

Renau retourne au Québec au courant de la fin de semaine et aura la chance de parler hockey avec son père, «le plus grand fan de Guy Lafleur au monde» et avec sa mère qui lui répétait tellement :«T’es beau, t’es bon, t’es capable», qu’il a décidé de se le faire tatouer sur le torse. Mais pourquoi en espagnol? Tout simplement question de garder ça un peu personnel. Parce que si comme l'auteur de ces lignes, vous avez coulé votre cours d'espanol au Cégep, vous ne pourrez sûrement pas comprendre ce qui est réellement écrit.

Voilà ce qui explique enfin le tatoo qui nous fascinait!

