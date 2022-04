Nicolas Cage a failli acheter une grotte remplie de chauve-souris

Nicolas Cage a, un jour, envisagé d'acheter une «grotte à chauve-souris» remplie de cristaux dans le Dakota du Nord.

Lors d'une apparition dans l'émission Jimmy Kimmel Live !, l'animateur a demandé à l'acteur de Leaving Las Vegas s'il était vrai qu'il possédait une grotte.

Nicolas Cage a révélé qu'il avait brièvement envisagé cette idée lors du tournage de l'un des films d'aventure National Treasure.

«J'avais un intérêt pour l'exploration de tous les éléments. J'ai obtenu un certificat sur la grande barrière de corail. J'ai exploré l'élément de l'eau. L'air, je ne suis pas vraiment allé aussi loin que je le voulais. Je voulais faire du deltaplane mais ça ne s'est pas fait. Le feu, je me sentais comme Ghost Rider, j'avais exploré l'élément du feu. Ensuite, j'ai voulu explorer la terre et je me suis dit: "Je veux faire de la spéléologie, je veux commencer à explorer des grottes"», a-t-il déclaré.

L'acteur s'est souvenu avoir entendu dire qu'une grotte était à vendre dans les Black Hills, une région reculée du Dakota du Nord, et il n'a pas pu résister à l'envie de la visiter.

«C'était magnifique. Il y a toutes ces stalactites et parois cristallines semblables à du quartz laiteux. À l'époque, j'étais marié et je pensais que je voulais être (dedans). Ça ressemblait à du saké Nigori, du saké non filtré. Je me suis dit que je voulais l'acheter et descendre au fond de la grotte, me mettre totalement nu avec ma femme et boire au fond de la grotte, dans la terre», a-t-il ajouté.

Au final, Nicolas Cage a renoncé à l'achat.

«Inutile de dire que je n'ai pas acheté la grotte, ça ne s'est pas fait. Et il n'y avait pas de chauve-souris dans la grotte», a-t-il conclu.

