«Guy, Guy, Guy»: l’animateur incapable de faire taire la foule après l’hommage au Démon blond

Dimanche soir, le Canadien de Montréal a rendu hommage à Guy Lafleur, un des plus grands joueurs à avoir porté le chandail tricolore, et la foule était prête.

L'organisation du CH a mis le paquet pour démontrer au numéro 10 à quel point sa présence avait marqué l’ensemble des Québécois.

Les bandes de la patinoire honoreront Guy Lafleur ce soir.



The rinkboards will honor Guy Lafleur tonight. #GuyGuyGuy pic.twitter.com/5KkP9dCxOw — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 24, 2022

Les publicités ont été retirées des bandes pour faire toute la place au nom de Guy Lafleur et son intouchable numéro 10. Un style tout en sobriété.

Avant que le match débute, une vidéo de quelques minutes a été diffusée sur les écrans du Centre Bell dans laquelle on a pu voir certains des plus grands moments de la carrière du Démon blond.

Michel Lacroix demande le silence, mais la foule refuse de se taire et redouble d’ardeur #GuyGuyGuy #CH #Habs pic.twitter.com/Xp16JwWsFz — Daphnée Malboeuf (@DaphneeMalboeuf) April 24, 2022

Après l’hommage, la foule n’a pas pu contenir ses émotions et s’est mise à scander le nom de Guy. En tout, l’ovation a duré presque dix minutes. «Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy!..»

Deux fois, l’annonceur du Centre Bell a essayé de calmer les ardeurs des partisans pour demander une minute de silence, mais sans succès. Les fans avaient besoin d’exprimer leur gratitude envers le numéro 10 et ont repris les chants et les cris de plus belle.

On apprenait dimanche que la légende aura droit à des funérailles nationales le 3 mai prochain. Ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Guy pourront se rendre au Centre Bell où il sera exposé en chapelle ardente les 1er et 2 mai prochains.

