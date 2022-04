Netflix pourrait surcharger les abonnés qui partagent leurs mots de passe

L’époque où les 14 membres de votre famille et vous partagiez un seul compte Netflix à une quinzaine de dollars par mois tire à sa fin.



Il est de notoriété publique qu’il est relativement facile de s’éviter des factures mensuelles en s’échangeant des mots de passe pour des plateformes de contenu télévisuel et cinématographique.

• À lire aussi: En raison de son «contenu sexuel», un premier film de Netflix sera réservé aux adultes

Du genre, «Je te donne mon mot de passe Netflix; tu me donnes ton mot de passe Amazon Prime»...



Cette époque sera toutefois bientôt révolue parce que le géant californien du streaming a l’intention de tirer le tapis sous les pieds de ceux qui exercent une telle pratique.



Netflix devrait en effet bientôt commencer à envoyer des alertes aux titulaires de comptes dont les mots de passe sont utilisés par d’autres usagers, avant d'éventuellement se faire plus insistant en chargeant un montant supplémentaire sur ces comptes.

• À lire aussi: La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things vient d’être dévoilée



«Si vous avez une sœur, disons, qui vit dans une autre ville, vous voulez partager Netflix avec elle, c'est super», a dit Greg Peters, directeur de l'exploitation de la plateforme. «Nous n'essayons pas d'arrêter ce partage, mais nous allons vous demander de payer un peu plus pour pouvoir partager avec elle et pour qu'elle obtienne le bénéfice et la valeur du service, mais nous obtenons également les revenus associés à ce visionnage.»



Selon le PDG de Netflix, environ 100 millions de ménages à travers le monde utilisent des mots de passe partagés.



«Nous avons réalisé avec tout le partage de compte, que nous avons toujours eu - ce n'est pas une nouveauté - mais lorsque vous additionnez cela, nous obtenons une pénétration du marché assez élevée. Et cela, combiné à la concurrence, est vraiment ce qui, selon nous, est à l'origine de la baisse des acquisitions et de la croissance», a-t-il indiqué.

• À lire aussi: Une série satirique mettant en vedette Volodymyr Zelensky arrive sur Netlfix



Pour la première fois de son histoire, Netflix a annoncé avoir perdu des abonnés (200 000) dans le premier trimestre de 2022, ce qui a entraîné une chute du cours de l’action sur les marchés boursiers.



La compagnie prédit, de plus, qu’elle perdra 2 millions d’abonnés supplémentaires au cours des trois prochains mois.



C’est donc en cherchant à vraiment faire payer tous ceux qui l’utilisent que Netflix espère renflouer ses coffres.

• À lire aussi: Pamela Anderson veut raconter sa «véritable histoire» dans un documentaire



Il n’est cependant pas clair comment elle s’y prendra pour déterminer s’il y a ou non un partage de mot de passe sur un compte donné, ni si les utilisateurs de VPN seront affectés par ces changements.



Deux initiatives en lien avec le partage de mot de passe ont aussi été annoncées chez Netflix.

En Amérique latine, des titulaires de comptes pourront ajouter deux usagers supplémentaires, moyennant un coût mensuel modique.



Et le géant pourrait lancer un nouveau forfait moins dispendieux qui contiendrait toutefois des annonces publicitaires.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s