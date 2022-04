La «pilote qui vapote» jure qu'elle n'a pas perdu sa licence de pilote finalement

Comment oublier le fameux vol Sunwing rempli d'influenceurs qui avait complètement dérapé au début de l’année 2022? Eh bien une de celles qui avaient tristement retenu l'attention, la «pilote qui vapote», aurait finalement reçu au moins une amende de 2 500$, mais affirme que contrairement à une information qui circule, elle n’aurait pas perdu sa licence de pilote.

En effet, plusieurs pensaient que Vanessa Sicotte, la «pilote qui vapote», aurait pu perdre sa licence de pilote suite aux événements du vol de Sunwing en décembre dernier.

La page Instagram Qc Scoop a d'ailleurs publié une conversation entre la principale intéressée et le fameux Senior qui révèle qu’elle aurait reçu deux amendes dont une de 2 500$ pour ne pas avoir porté de masque lors du vol. Elle verrait aussi sa licence de pilote être suspendue du 26 avril au 25 mai 2022.

Toutefois, la page Instagram qui a partagé l’information s’est vite ravisée en faisant une mise à jour de sa publication, en expliquant que selon la principale intéressée, elle n’avait finalement pas perdu sa licence. Mme Sicotte devrait faire une déclaration à ce sujet le 2 mai prochain.

Vraiment officiel tout ça.

On hâte d’en savoir plus et on attend cette fameuse déclaration de Vanessa Sicotte avec impatience.

Nous serons à l'affût.

