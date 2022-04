Mardi soir, c'était la première de Mariana Mazza et on dirait que toutes les vedettes québécoises étaient là

L’humoriste Mariana Mazza a convié, mardi soir, tout le gratin artistique québécois à la première médiatique de son nouveau spectacle.

• À lire aussi: «Sous le choc», Mariana Mazza est émue aux larmes et «ne comprend pas» sa victoire de l’Olivier de l’année

• À lire aussi: Mariana Mazza a «crashé» les auditions de Star Académie... et elle ne sera sûrement pas choisie



C’est à l’Olympia, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, qu’animateurs, chanteuses, humoristes, sportifs et autres personnalités connues s’étaient donné rendez-vous pour assister à la première du plus récent one-woman-show de Mazza, Impolie.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que tout le monde était là!



Il y avait Mitsou.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Rachid Badouri.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Rosalie Bonenfant et Mélanie Maynard.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Geneviève Borne.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Isabelle Maréchal.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Cathy Gauthier.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Sophie Durocher et Richard Martineau.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Christian Bégin.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Sansdrick Lavoie et Kim Rusk.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Richardson Zéphir.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Roseline Filion.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait le commandant Robert Piché.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait Marco Calliari.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Il y avait bien sûr Mariana Mazza elle-même.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Et il y avait aussi plusieurs autres semi-célébrités dont on n'était pas sûr du nom et dont on a préféré s'abstenir de publier la photo pour ne pas commettre d'erreur grossière.



Bref, il y avait du beau monde!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s