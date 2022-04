Une blague de Legault sur «la mort» de Pierre Arcand ne passe pas et les Libéraux crient au scandale

Le premier ministre François Legault a lancé une petite blague pendant la période des questions, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les libéraux ont grimpé dans les chics rideaux de l’Assemblée nationale mercredi matin.

• À lire aussi: On a failli ne pas avoir de François Pérusse à cause de Pierre Arcand

• À lire aussi: 8 fois où des politiciens se sont insultés au Québec

«Il est pas mort, lui?», a lancé le premier ministre à propos de Pierre Arcand lorsque ce dernier s’est levé pour poser une question.

Le libéral André Fortin, piqué au vif par le commentaire de François Legault, s’est levé en lui demandant de retirer ses propos.

«Ce n’est même pas drôle monsieur le premier ministre. Des propos comme ça, ca ne se tient pas dans cette assemblée à propos des collègues», a dénoncé M. Fortin.

François Legault a retiré ses paroles après la colère du leader libéral.

Oups.

Il s'est également tourné vers le réseau social de Elon Musk pour préciser qu'il s'excusait:

Pierre Arcand est un ami. C'était une mauvaise blague. Je me suis excusé. — François Legault (@francoislegault) April 27, 2022

«Pierre Arcand est un ami. C'était une mauvaise blague. Je me suis excusé», a-t-il donc écrit après les échanges en chambre.

Et qu'en pense M. Arcand, la principale victime de la grande blague du maître humoriste M. Legault?

Eh bien celui qui est connu pour être allé dans le Sud à un moment bien peu opportun Pierre Arcand s’est dit «fortement ébranlé» et a jugé que François Legault n’était pas digne d’être premier ministre en raison de ces propos incendiaires.

• À lire aussi: 17 personnes qui se moquent de Pierre Arcand et de son voyage dans le Sud

s

«On vient de finir une période de questions qui a été particulièrement difficile vers la fin. J’ai été un peu troublé dans le sens que ça dépassait l’entendement», a déclaré Pierre Arcand avec sa cheffe, Dominique Anglade à ses côtés.

Il explique avoir assisté la semaine dernière à une soirée lors de laquelle des hommes politiques qui avaient une longue expérience être honorés, soirée à laquelle assistait François Legault.

«Il me semblait qu’il y avait un respect qui est nécessaire, particulièrement pour ceux qui ont œuvré en politique pendant nombre d’années. Aujourd’hui, j’entends les propos du premier ministre... je me suis dit ‘’ça sert à quoi tout ce qu’on a fait? Si on est traité comme ça, de la façon dont il m’a traité... Je suis ébranlé très fortement par ses propos. [...] Il n’est pas digne d’être un premier ministre par rapport à cela.»

Ouf. Hey les couteaux volent bas à l'Assemblée nationale.

Suivez-vous le Sac de chips sur Instagram?

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s