L'ours polaire en Gaspésie a été abattu, et ça fait réagir les Québécois sur internet

Un ours polaire a été aperçu samedi dans le secteur Madeleine-Centre, en Gaspésie. Dimanche, la Sûreté du Québec a annoncé qu'il avait été «neutralisé», c'est-à-dire «tué», et ça fait réagir fort sur internet.

MISE À JOUR | L’ours polaire en cavale en Gaspésie, dont la présence avait surpris des biologistes, a été «neutralisé», annonce la Sûreté du Québec. - #JDM https://t.co/ARM7X8HzW0 — Le Journal de Montréal (@JdeMontreal) May 1, 2022

En effet, les ours polaires sont des animaux dangereux pour l'humain, et l'une des craintes des experts était qu'il essaie d'entrer dans des domiciles pour s'y nourrir. Quoiqu'un ours noir ou un cerf auraient pu être relocalisés, en étant par exemple repoussés vers leur habitat naturel, c'était différent pour l'ours polaire, qui se retrouvait beaucoup trop loin de chez lui.

Dimanche, la police provinciale a fait une mise à jour de la situation sur Twitter. «Ours polaire neutralisé dans le secteur de Madeleine-Centre. L’alerte envers les citoyens est levée. Les agents de protection de la faune ont neutralisé l’animal.»

La méthode utilisée pour tuer l'animal n'a pas été précisée.

Voici quelques tweets publiés par des Québécois à ce sujet dimanche

Quand ils me parleront de la protection des #rainettes je pourrais toujours dire qu’en est-il de la protection #ourspolaire Quelle incompétence, ils auraient pu parler avec des spécialistes qui agissent avec et établir un plan de sauvetage. Celui qui a tiré aura un beau trophée. — Frances Dionne (@franlabelle) May 1, 2022

C'est tu là qu'il faut téléphoner si des incompétents de la @MFFP_Quebec ont abattus un OURS POLAIRE, espèce protégée, sans raison?#polqc pic.twitter.com/Zxmzh3Xiay — ⨉ (XII)🇨🇦 (@Unseen_Shield) May 1, 2022

Incroyable de constater qu’ils ont abattu l’ours polaire en Gaspésie. Pas d’autres solutions ????😡😡😡😡😡😡😡😡 — Hélène et Leo (@HeleneLeo3) May 1, 2022

Pdv c’est wack pour l’ours polaire en gaspésie. T’essaie de fuir parce que le réchauffement climatique est entrain de détruire ton habitat, puis au final, ils t’ont juste dead. C’est fucked up vraiment. — TOM SHANKS 🇭🇹🇨🇦 (@Tom__Shanks) May 1, 2022

L’ours polaire aperçu en Gaspésie finalement abattu

... L’animal aurait été abattu dimanche matin après avoir été aperçu aux abords d’une rivière, faute d’équipement pour l’endormir puis le manipuler correctement... 🙄💔😔💢🤬https://t.co/F5xwfrysWC — Marilyne Chenuet 🐾 (@MarilyneChenuet) May 1, 2022

Ce sont des agents protecteurs de la faune.. imagine.. oui un ours polaire c’est un prédateur.. mais il mange du poison.. du phoque à la limite? — les humains on la gâchette facile. L’humain me déçoit trop souvent. - ils ont vraiment été sur la lune?? — Reine des prés (@pres_reine) May 1, 2022

Je n'osais pas penser que l'ours polaire de l'heure serait abattu. Mal informée, je croyais que l'animal était classé espèce menacée/en voie d'extinction, que tout serait fait($) pour l'épargner. Bref, l'o.polaire est désigné "espèce préoccupante" (Loi sur les espèces en péril)🤨 — Mélissa Chénard (@pinchmou) May 1, 2022

Hey Twitter on sait pourquoi l’ours polaire a été abattu en Gaspésie plutôt que de le relocaliser sur la Rive Nord ? — Stephane Deslauriers (@Stdeslauriers) May 1, 2022

Donc, nous ne sommes pu capables d'endormir un ours polaire? 🤡 — Kevin (@KevinLeblanc21) May 1, 2022

L’ours polaire n’a eu aucune chance de survivre , nos décideurs se foutent du réchauffement climatique et la protection de la faune n’est pas un sujet de développement économique. — J.Vézina (@Phonzinne) May 2, 2022

- Avec les informations du 24H

