Alexandre Barrette cause un succulent malaise à Tout le monde en parle qui pousse Guy A Lepage à se cacher

Le fou du roi en rotation Alexandre Barrette a causé un superbe malaise pendant l’entrevue de José Gaudet à «Tout le monde en parle» dimanche soir, poussant même Guy à se mettre en boule derrière le comptoir.

De mémoire de fille qui écrit ces lignes, c’est la première fois qu’on ne voit que le front de Guy pendant l’émission, mais ceci est une information non vérifiée.

José Gaudet était sur le plateau pour traiter de son départ de l’émission «Ça finit bien la semaine», après neuf saisons à l’animation aux côtés de Julie Bélanger. Comme l’humoriste a mentionné un possible retour sur scène dans ses projets à venir, Alexandre Barrette l’a questionné très habilement (non) sur la possibilité que ce soit avec les Grandes Gueules.

«Tu veux refaire de la scène.... scuse moi la question qui tue... est-ce que ça va être en duo ou en solo? Parce que moi j’ai entendu dire que la fin... bon, je vais te le poser comme ça: sur une échelle de Émily Bégin à Mariloup Wolfe, à la fin, vous vous entendiez comment les Grandes Gueules?»

Nous avons capté, pour vous, les réactions des panélistes.

Marie-Lyne Joncas a éclaté d’un rire qui suit normalement une blague croustillante.

José Gaudet était dérouté: «Je ne suis même pas sûr de la comprendre.»

Nous non plus, on ne comprend peut-être pas toutes les subtilités de la blague, mais on se doute que ça a un lien avec la séparation très médiatisée de Guillaume Lemay-Thivierge et Mariloup Wolfe.

Guy A s’est caché derrière son tout petit comptoir.

Puis, Alexandre Barrette est revenu à la charge en disant que c’était même la deuxième version de sa blague, laissant sous-entendre que la première était plus corsée. Guy A, semblant oublier temporairement qu’il était responsable du plateau, lui a demandé quelle était la première version, ce à quoi son fou a répondu «Ben, l’avocate ne veut pas que je la fasse». C’est là que l’ancien RBO s’est ressaisi en riant et a relancé l’entrevue très rapidement.

Le public a adoré son moment. Pour ceux que ça intéresse, quand José a finalement été en mesure de répondre à la question, il a précisé qu'il n'était pas en chicane avec Mario Tessier, qu'il ne l'avait jamais vraiment été, et que oui, un retour des Grandes Gueules était possible. Surtout que le duo fête maintenant ses 30 ans!

