L'intensité de Gregory Charles à «Tout le monde en parle» fait réagir

Le passage de Gregory Charles, venu défendre ses propos sur l'éducation le dimanche 1er mai à Tout le monde en parle, a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Le chanteur était invité en même temps que le philosophe Normand Baillargeon pour un débat, mais plusieurs internautes ont jugé que le débat n'avait pas vraiment eu lieu...



Rien d'étonnant, puisque la sortie du chanteur sur les réformes possibles en éducation au Québec fait beaucoup jaser depuis une semaine.



Gregory Charles a suggéré l'abolition de la gratuité scolaire et le retour des classes séparées entre filles et garçons afin de répondre à leurs besoins, qu'il juge différents.



De prime abord, le professeur de Star Académie, invité sur le plateau en même temps que Normand Baillargeon, philosophe, essayiste et ancien professeur en sciences de l'éducation à l'UQAM, a admis qu'il ne s'attendait pas du tout à une telle réaction de la part du public et des professionnels du domaine de l'éducation.

«Je me doutais pas de ça. Mais à quelque part, même si j'ai beaucoup moins d'amis maintenant que j'en avais la semaine dernière, je suis agréablement surpris que ça agite de cette façon-là. Je le répète: ce n'était pas ça mon but d'agiter et de brasser de la m*rde, mais je suis content, parce que c'est pas comme si on en parlait trop de l'éducation», a-t-il expliqué.

Un débat intense

Il s'agit visiblement d'un sujet sensible pour Gregory Charles, qui s'est montré très intense durant tout le segment. Ainsi, même si le tout s'est déroulé dans le respect et sans insulte, certains téléspectateurs ont noté que Gregory, très passionné par le sujet, laissait très peu de place à M. Baillargeon et n'écoutait pas ce qu'il avait à dire.

«Il faut être bête pour se dire que ça marche bien pour les garçons»

-Gregory Charles sur le système d'éducation québécois #TLMEP pic.twitter.com/Yr87ARpspI — Tout le monde en parle (@OFF_TLMEP) May 2, 2022



Voici quelques commentaires recueillis sur les réseaux sociaux

Gregory Charles écoute que Gregory Charles 😇 zéro écoute zéro communication #TLMEP — Marie-Ève Boyer (@_mitaine_) May 2, 2022

J’aurais pris davantage de Normand Baillargeon à #TLMEP ! C’est juste dommage que Gregory Charles ait pris autant de place dans cette conversation… 😬 Et si on avait aussi invité un prof, un professionnel du milieu, pour en discuter… non? — Marie-Claude Rousseau (@MarieClaudeRou4) May 2, 2022

Gregory Charles écoute une personne parler, lui-même. S’imaginer spécialiste parce qu’on a tremper le petit orteil dans l’océan. — Genevieve Sirois (@GeSirois) May 2, 2022



Certains ont même déploré que, plusieurs jours après la publication de son papier, après avoir entendu les arguments des professionnels, Gregory tînt les mêmes propos:

Gregory Charles est tellement déconnecté , c’est facile de demander la fin de la gratuité scolaire quand tu es quelqu’un de privilégié — 🇻🇪 (@vnz_13) May 2, 2022

Étonnant que le débat sur l’éducation ai été lancé par un type qui semble ignorer la réalité des parents, des enfants, des profs, mais qui lance des idées sans trop s’en faire avec leur impact #TLMEP — Alain Querry (@AQuerry) May 2, 2022

Je pensais que Gregory, avec le recul, allait se garder une petite gêne, mais non! 😂 #TLMEP — Marie-Eve Tremblay (@METremblayRC) May 2, 2022





Or, d'autres Québécois étaient absolument d'accord avec ce qu'avançait l'artiste:

Je n’en reviens tout simplement pas de l’agressivité des gens envers Gregory Charles suite à son passage à TLMEP. Il n’a pas raison à 100% mais à 1000%! Oui, il est enflammé, mais passionné, et ça fait du bien de voir ça! — Léon Bérard (@lberard1958) May 2, 2022

Moi, je suis d'accord avec Gregory Charles sur l'éducation ! #TLMEP — Gexcelle (@Gexcelle) May 2, 2022

En tout cas, plusieurs téléspectateurs étaient heureux de voir un débat à la télévision, quelque chose «qu'on voit trop rarement», et ont noté que Tout le monde en parle était le format idéal pour ce genre de discussion.

Magnifique discussion sur l’éducation, Normand Baillargeon est sua coche et Gregory est entre deux!! #TLMEP — Dany Turcotte (@danyturcotte) May 2, 2022

Excellent segment à @OFF_TLMEP avec @_GregoryCharles et Normand Baillargeon. Ça fait du bien de débattre d’éducation. C’est sain, c’est nécessaire. 🙏 #polqc #assnat — Jonathan Trudeau (@JETrudeau) May 2, 2022

Le segment est accessible ici.



